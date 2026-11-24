Marc Marquez telah menjadi juara dunia MotoGP delapan kali setelah mengamankan titel musim 2026 di Grand Prix Portugal.

Pembalap Spanyol 33 tahun itu mengakhiri penantiannya untuk meraih gelar ketujuh pada tahun lalu lewat performa dominannya pada musim pertama untuk tim pabrikan Ducati.

Namun, musim itu berakhir lebih awal karena kecelakaan di Grand Prix Indonesia 2025 memaksanya absen untuk sisa musim 2025 karena cedera bahu.

Kondisi tersebut juga mempengaruhi persiapan Marquez menuju upaya pertahanan gelarnya, dan fase awal musim 2026.

Marc Marquez, 2026 Portimao MotoGP. © Gold and Goose

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Komponen logam yang rusak di lengan kanannya bergesekan dengan saraf, menyebabkan ia bisa tiba-tiba mati rasa saat sedang mengendarai motornya.

Meski meraih beberapa hasil bagus di Sprint Race pada awal musim, Marquez baru naik podium Grand Prix di Hungaria - kemenangan yang diraihnya hanya beberapa minggu setelah menjalani operasi bahu.

Saat kembali berlaga di Mugello usai menjalani operasi bahu - yang membuatnya absen pada putaran Catalunya - Marquez tertinggal 102 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan.

Namun, berkat performa gemilang sejak saat itu - yang juga terbantu oleh krisis yang dialami para pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin - Marquez berhasil kembali ke dalam persaingan gelar juara menjelang jeda musim panas.

Seiring perayaan gelar juara dunia kedelapan yang diraihnya - menempatkannya sejajar dengan Giacomo Agostini dan melampaui rivalnya, Valentino Rossi, yang memiliki tujuh gelar - kita melihat lagi momen kunci yang pada akhirnya menentukan keberhasilan pembalap Ducati tersebut di musim 2026.

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Marc Marquez crash, practice, 2026 US MotoGP. © Gold and Goose

GP3 - Austin - Kesulitan di sirkuit favorit jadi alarm atas kondisi fisik Marc

Terdapat banyak misteri seputar kondisi fisik Marquez pada fase awal 2026; banyak pihak menduga ia menyembunyikan tingkat keparahan masalah yang dialami bahu kanannya.

Namun pada dua putaran pertama, ia berhasil menyembunyikan hal tersebut dengan cukup baik. Ia berada di jalur untuk meraih kemenangan Sprint Race di Thailand, sebelum akhirnya dijatuhi penalti karena dianggap memaksa Pedro Acosta keluar dari trek. Pada Grand Prix, Aprilia menunjukkan keunggulan jelas dibandingkan Ducati, dan Marquez pun berpeluang naik podium sebelum mengalami kerusakan pada roda motornya.

Di Brasil, ia memenangkan Sprint Race dan hampir saja naik podium di balapan utama. Namun, justru di Austin - sirkuit yang sangat ia sukai - kekhawatiran mulai muncul. Ia terjatuh di Sprint, sementara pada Grand Prix, ia finis di posisi kelima dengan selisih 8,1 detik dari podium, bahkan tidak menjadi Ducati teratas.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Marquez mampu menutupi masalah pada lengan kanannya saat berlaga di sirkuit yang berlawanan arah jarum jam (counter-clockwise). Fakta bahwa ia tidak lagi mampu melakukan hal tersebut di Austin menjadi pertanda awal adanya masalah.

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Pada seri berikutnya di Jerez, ia sempat memenangkan Sprint secara sensasional meski sempat terjatuh, tapi ia kembali terjatuh saat sedang bertarung memperebutkan kemenangan di Grand Prix. Pada titik ini, ia tertinggal 44 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan.

GP5 - Le Mans - Kecelakaan Sprint yang berujung operasi ganda

Putaran kelima musim di Prancis mengungkap fakta sebenarnya mengenai situasi Marquez. Satu putaran kualifikasi yang memukau - menjadi yang tercepat di Q1 dan kemudian menempati posisi kedua di Q2 - membuktikan bahwa kecepatannya masih ada. Namun, konsistensinya masih kurang.

Saat mengalami kecelakaan besar pada Sprint Race dan mengalami patah tulang kaki, segalanya pun terungkap.

Memutuskan untuk mundur dari Grand Prix Prancis, Marquez mengungkapkan kepada media dunia bahwa ia selama ini berjuang menghadapi masalah saraf pada lengan kanannya. Ia sebenarnya telah merencanakan operasi untuk mengatasi masalah tersebut pada pertengahan Mei, tapi kini jadwal operasinya dimajukan, berbarengan dengan patah tulang kakinya.

Ia dipastikan akan melewatkan akhir pekan Grand Prix Catalunya, tapi kesulitan yang dialami Aprilia meminimalkan dampak dari ketidakhadirannya.

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di Giannantonio, Marc Marquez, Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

GP7 - Mugello - Tertinggal 102 poin di Mugello, asa gelar berakhir?

Marquez kembali berlaga di Grand Prix Italia, sebuah akhir pekan yang menguji kondisi fisiknya, mengingat ia baru saja menjalani operasi bahu. Meski ada tanda-tanda perbaikan pada kondisinya, ia masih jauh dari kompetitif.

Marc finis di posisi kelima di Sprint dengan penuh perjuangan, namun pada Grand Prix, ia finis di posisi ketujuh dengan selisih hampir 11 detik dari pemimpin balapan. Sementara itu, Marco Bezzecchi kian menjauh di klasemen dengan keunggulan 102 poin atas pembalap Ducati tersebut.

Bagi Marquez saat itu, perebutan gelar juara dunia sudah berakhir. Fokusnya untuk sisa musim ini adalah memulihkan kebugaran agar bisa kembali ke performa seperti saat ia mendominasi pada tahun 2025.

GP8 - Balaton - Kemenangan pertama Marquez, awal keruntuhan Aprilia

Max Quiles, Marc Marquez, 2026 Hungary MotoGP © Gold and Goose

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Keputusan Marquez untuk kembali berlaga di Mugello tampak ganjil, mengingat karakteristik sirkuit tersebut yang menuntut fisik, serta pernyataannya sendiri bahwa peluangnya untuk meraih gelar juara telah pupus.

Tapi, seminggu kemudian di Hungaria, ia mengungkapkan bahwa tujuan dari kembalinya ia di Mugello adalah untuk mempersiapkan diri agar bisa bersaing memperebutkan kemenangan di Balaton Park - sirkuit yang memiliki layout counter-clockwise.

Pada akhirnya, Marquez memenangkan kedua balapan di Hungaria; kemenangan di ajang Grand Prix tersebut sekaligus menandai podium pertamanya di hari Minggu pada musim ini.

Sebuah insiden tabrakan yang merugikan dengan Bezzecchi - yang dipicu oleh rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin—membuat Marquez berhasil memangkas selisih poinnya menjadi 72. Meski masih merupakan jarak yang cukup lebar, situasi ini tampaknya mulai memberikan tekanan bagi Bezzecchi.

Di Brno, Marquez secara tak terduga meraih kemenangan pada hari Minggu. Bezzecchi tidak dapat berpartisipasi karena dijatuhi hukuman skorsing setelah memukul seorang marshal usai kecelakaan Sprint. Kejadian tersebut sangat tidak mencerminkan karakter pembalap Italia itu, namun pada akhirnya memungkinkan Marquez untuk memperkecil selisih poin dalam perebutan gelar juara menjadi 40 poin.

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Kini, peluang untuk meraih gelar juara tidak lagi terasa begitu jauh.

Ia berhasil melewati akhir pekan yang sulit di Assen dengan selisih 40 poin yang tetap tidak berubah. Sementara itu, Bezzecchi kembali mengalami kecelakaan dalam balapan utama. Di Jerman, ia justru cedera akibat terjatuh saat sesi kualifikasi, yang membuatnya harus absen dari kedua balapan di Sachsenring.

Marquez memenangkan kedua balapan tersebut dan kini hanya tertinggal 18 poin dari posisi puncak, yang saat itu dipegang oleh Martin.

GP12 - Silverstone - Foto yang menghentikan rumor

Laju Marquez terhenti di Grand Prix Inggris. Meski kondisinya lebih baik dibandingkan awal tahun, bahu kanannya masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

Di Silverstone, Marquez finis di posisi kesembilan dalam Sprint Race dan ketujuh dalam Grand Prix, sementara Martin berhasil meraih posisi pertama dan kedua di kedua balapan tersebut. Dalam sebuah video di balik layar yang dirilis oleh Ducati setelah Grand Prix Inggris, terungkap lebih banyak informasi mengenai kondisi fisiknya.

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Beberapa hari kemudian, ia mengunggah foto lengannya di media sosial - sebuah langkah yang ditujukan untuk meredam pertanyaan seputar kondisi fisiknya serta performa motor Ducati yang ia kendarai. Namun, di Aragon, ia kembali ke jalur kemenangan.

GP14 - Misano - Fase baru dalam perebutan gelar

Pada sekitar periode ini, dokter bedah Marquez mengungkapkan bahwa lengan kanan pembalap berusia 33 tahun itu hanya berfungsi sebesar 50% dari kapasitas maksimalnya. Dengan demikian, jelas bahwa dalam perebutan gelar juara ini, Marquez harus memaksimalkan penampilannya di sirkuit-sirkuit yang menguntungkannya, sembari berupaya bertahan di sirkuit-sirkuit di mana kondisi fisiknya menjadi kendala.

Bisa dibilang, seharusnya Aprilia mendominasi kemenangan di Misano. Namun, Marquez justru berhasil memenangkan kedua balapan tersebut.

Bezzecchi terjatuh saat memimpin di putaran pertama, tepat ketika Marquez sedang membuntutinya, sementara Martin mengalami masalah arm pump (otot lengan yang menegang/kelelahan ekstrem).

Hasil tersebut membuat Marquez untuk pertama kalinya memimpin klasemen kejuaraan.

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Marc Marquez, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

GP17 - Mandalika - Marquez bertahan di sirkuit tersulitnya

Keunggulan dalam kejuaraan itu tidak bertahan lama. Ia harus puas finis di posisi kedua di belakang Martin pada Sprint Race di Austria - sebuah hasil yang membuatnya frustrasi - sebelum masalah rem pada hari Minggu menghentikan upayanya untuk naik podium dan membuatnya harus finis di posisi kelima.

Ia bangkit kembali dengan meraih dua kemenangan di Jepang, yang menempatkannya hanya terpaut dua poin dari Martin menjelang balapan di Mandalika, Indonesia - sirkuit yang selama ini menjadi momok baginya.

Dalam semua penampilannya sebelumnya di Mandalika, Marquez belum pernah mencapai garis finis pada hari Minggu. Masalah tekanan ban, ditambah sebuah kesalahan di saat-saat terakhir, memungkinkan Marquez mengungguli Martin - yang pada akhirnya finis keempat - untuk meraih kemenangan yang tak terduga di Sprint Race.

Pada hari Minggu, Marquez menempati posisi keenam dalam balapan utama, sementara Martin hanya finis di posisi ketiga karena kesulitan mengimbangi kecepatan motor Aprilia di depannya; balapan tersebut dimenangkan oleh Bezzecchi, diikuti oleh Raul Fernandez. Selisih dua poin tetap terjaga, sebuah hasil yang kelak terbukti menjadi titik krusial dalam perjalanan Marquez menuju gelar juara.

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Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 Malaysian MotoGP © Gold and Goose

GP18 - Phillip Island - Momentum bergeser sepenuhnya

Upaya Martin dalam perebutan gelar juara tergelincir di Grand Prix Australia, saat ia terjatuh dari posisi kedua dalam balapan sprint dan mengalami patah pergelangan tangan.

Marquez memenangkan balapan tersebut dan membuka selisih 10 poin. Meski cedera yang dialami Martin merupakan sebuah kemalangan, kejadian itu terjadi setelah semua upayanya untuk menyalip Marquez di Sprint Race justru digagalkan oleh kesalahannya sendiri. Di bawah tekanan yang begitu besar, pembalap asal Spanyol itu akhirnya goyah.

Cedera tersebut membuatnya harus absen dari Grand Prix Malaysia, sementara keberhasilan finis di posisi kedua dalam sesi sprint serta kemenangan pada hari Minggu membuat Marquez kini unggul 44 poin dalam perebutan gelar juara.

GP20 - Lusail - Match point pertama

Marc Marquez, 2026 MotoGP Qatar Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Marquez tiba di Grand Prix Qatar dengan peluang pertama untuk mengunci gelar juara musim 2026, meskipun peluang tersebut memang tergolong sangat tipis.

Kemenangan Sprint Race - yang diwarnai insiden kontroversial dengan Marco Bezzecchi - membuka kesempatan pertamanya untuk mengamankan gelar pada balapan utama. Namun, performa impresif dari pembalap Aprilia membuat Marquez harus menunda perayaan setidaknya hingga seri Portugal.

Meski demikian, finis di posisi kedua pada balapan utama cukup untuk memperlebar keunggulan Marquez menjadi 60 poin, yang berarti ia kini sudah hampir menggenggam trofi juara tersebut.

GP21 - Portimao - Comeback terbesar MotoGP selesai

Marquez hanya terpaut satu setengah putaran lagi untuk mengamankan gelar juara dalam balapan sprint di Portimao, namun kecelakaan saat berada di posisi ketiga memaksanya menunda perayaan gelar juara dunia tersebut.

Pada hari Minggu di Portimao, Marquez menjalani 25 putaran yang menegangkan, tetapi finis di posisi kedelapan sudah cukup baginya untuk meraih gelar juara dunia MotoGP untuk kedelapan kalinya.

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