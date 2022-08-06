Hasil Free Practice 3 Moto2 Inggris dari Sirkuit Silverstone

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6 Agu 2022
Jake Dixon, Moto2, British MotoGP, 5 August

Hasil Free Practice 3 Moto2 Inggris di Sirkuit Silverstone, putaran ke-12 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Jake Dixon berjuang kembali ke puncak selama Latihan Bebas 3 untuk balapan kandangnya, Grand Prix Moto2 Inggris, di Sirkuit Silverstone.

Celestino Vietti mendapat penalti putaran panjang untuk balapan setelah menyalip di depan pebalap lain di area start latihan pada hari Jumat.

Sam Lowes mundur dari balapan kandangnya setelah dislokasi bahu kirinya di FP1, sementara itu bintang British Superbike Rory Skinner melakukan debut Grand Prix-nya akhir pekan ini bersama American Racing.

Sama seperti Moto3, 14 pembalap teratas setelah FP3 (waktu gabungan) menerima akses langsung ke bagian kedua dan terakhir dari kualifikasi.

Moto2 inggris - silverstone - hasil free practice 3
PospembalapNattimmotorlaptime
1Jake DixonGBRGASGAS Aspar Team(Kalex)2m 4.107s
2Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 4.508s
3Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 4.636s
4Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 4.819s
5Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 4.828s
6Alonso LopezSPACAG Speed Up(Boscoscuro)2m 4.844s
7Albert ArenasSPAGASGAS Aspar Team(Kalex)2m 4.887s
8Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)2m 4.911s
9Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 4.928s
10Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 4.966s
11Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)2m 5.003s
12Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 5.153s
13Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 5.171s
14Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)2m 5.300s
15Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 5.336s
16Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 5.400s
17Fermín AldeguerSPACAG Speed Up(Boscoscuro)2m 5.479s
18Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 5.488s
19Barry BaltusBELRW Racing GP(Kalex)2m 5.504s
20Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 5.663s
21Jorge NavarroSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 5.735s
22Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 6.180s
23Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 6.371s
24Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 6.386s
25Zonta Van Den GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)2m 6.770s
26Rory SkinnerGBRAmerican Racing(Kalex)2m 6.830s
27Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)2m 6.902s
28Piotr BiesiekirskiPOLPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 6.979s
29Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 8.116s
 