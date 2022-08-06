Hasil Free Practice 3 Moto2 Inggris dari Sirkuit Silverstone
Hasil Free Practice 3 Moto2 Inggris di Sirkuit Silverstone, putaran ke-12 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Jake Dixon berjuang kembali ke puncak selama Latihan Bebas 3 untuk balapan kandangnya, Grand Prix Moto2 Inggris, di Sirkuit Silverstone.
Celestino Vietti mendapat penalti putaran panjang untuk balapan setelah menyalip di depan pebalap lain di area start latihan pada hari Jumat.
Sam Lowes mundur dari balapan kandangnya setelah dislokasi bahu kirinya di FP1, sementara itu bintang British Superbike Rory Skinner melakukan debut Grand Prix-nya akhir pekan ini bersama American Racing.
Sama seperti Moto3, 14 pembalap teratas setelah FP3 (waktu gabungan) menerima akses langsung ke bagian kedua dan terakhir dari kualifikasi.
|Moto2 inggris - silverstone - hasil free practice 3
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Jake Dixon
|GBR
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 4.107s
|2
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 4.508s
|3
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 4.636s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 4.819s
|5
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 4.828s
|6
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 4.844s
|7
|Albert Arenas
|SPA
|GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 4.887s
|8
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 4.911s
|9
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 4.928s
|10
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 4.966s
|11
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 5.003s
|12
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 5.153s
|13
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 5.171s
|14
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 5.300s
|15
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 5.336s
|16
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 5.400s
|17
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 5.479s
|18
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 5.488s
|19
|Barry Baltus
|BEL
|RW Racing GP
|(Kalex)
|2m 5.504s
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 5.663s
|21
|Jorge Navarro
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 5.735s
|22
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 6.180s
|23
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 6.371s
|24
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.386s
|25
|Zonta Van Den Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|2m 6.770s
|26
|Rory Skinner
|GBR
|American Racing
|(Kalex)
|2m 6.830s
|27
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 6.902s
|28
|Piotr Biesiekirski
|POL
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 6.979s
|29
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 8.116s