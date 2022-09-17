Hasil Kualifikasi Moto2 Aragon dari Sirkuit Motorland

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17 Sep 2022
Augusto

Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Aragon di Sirkuit Motorland, putaran ke-15 Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.

Augusto Fernandez, yang pekan ini dipastikan promosi ke MotoGP bersama GASGAS Tech3 musim depan, menindaklanjuti pengumuman tersebut dengan meraih pole position untuk Moto2 Aragon, putaran ke-15 musim 2022 di Sirkuit Motorland.

Pembalap Red Bull KTM Ajo menjadi satu-satunya yang membukukan waktu di bawah 1:52, tepatnya 1 menit 51,888 detik. Catatan waktu tersebut lebih baik 0,124 detik dari Albert Arenas.

Rekan satu tim Arenas di GASGAS Aspar Team, Jake Dixon, melengkapi formasi baris depan untuk balapan hari Minggu.

MOTO2 ARAGON - MOTORLAND - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP
PospembalapNattimsasislaptime
1Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 51.888s
2Albert ArenasSPAShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 52.012s
3Jake DixonGBRShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 52.179s
4Alonso LopezSPACAG Speed Up(Boscoscuro)1m 52.270s
5Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 52.274s
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 52.280s
7Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 52.289s
8Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 52.397s
9Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 52.475s
10Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 52.576s
11Fermín AldeguerSPACAG Speed Up(Boscoscuro)1m 52.807s
12Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)1m 52.872s
13Jorge NavarroSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 52.883s
14Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 52.967s
15Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)1m 53.002s
16Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 53.404s
17Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 53.481s
18Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)1m 54.042s
19Barry BaltusBELRW Racing GP(Kalex)1m 52.834s
20Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 52.887s
21Senna AgiusAUSElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 52.941s
22Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 53.045s
23Zonta Vd GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)1m 53.243s
24Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 53.364s
25Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 53.450s
26Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 53.487s
27Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 53.500s
28Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 53.954s
29Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 53.959s
30Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 54.115s
 