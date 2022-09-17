Hasil Kualifikasi Moto2 Aragon dari Sirkuit Motorland
Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Aragon di Sirkuit Motorland, putaran ke-15 Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Augusto Fernandez, yang pekan ini dipastikan promosi ke MotoGP bersama GASGAS Tech3 musim depan, menindaklanjuti pengumuman tersebut dengan meraih pole position untuk Moto2 Aragon, putaran ke-15 musim 2022 di Sirkuit Motorland.
Pembalap Red Bull KTM Ajo menjadi satu-satunya yang membukukan waktu di bawah 1:52, tepatnya 1 menit 51,888 detik. Catatan waktu tersebut lebih baik 0,124 detik dari Albert Arenas.
Rekan satu tim Arenas di GASGAS Aspar Team, Jake Dixon, melengkapi formasi baris depan untuk balapan hari Minggu.
|MOTO2 ARAGON - MOTORLAND - HASIL KUALIFIKASI LENGKAP
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|sasis
|laptime
|1
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 51.888s
|2
|Albert Arenas
|SPA
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 52.012s
|3
|Jake Dixon
|GBR
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 52.179s
|4
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 52.270s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 52.274s
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 52.280s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 52.289s
|8
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 52.397s
|9
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 52.475s
|10
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 52.576s
|11
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 52.807s
|12
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 52.872s
|13
|Jorge Navarro
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 52.883s
|14
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 52.967s
|15
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 53.002s
|16
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 53.404s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 53.481s
|18
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 54.042s
|19
|Barry Baltus
|BEL
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 52.834s
|20
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 52.887s
|21
|Senna Agius
|AUS
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 52.941s
|22
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 53.045s
|23
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 53.243s
|24
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 53.364s
|25
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 53.450s
|26
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 53.487s
|27
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 53.500s
|28
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 53.954s
|29
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 53.959s
|30
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 54.115s