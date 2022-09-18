Hasil Lengkap Balapan Moto2 Aragon dari Sirkuit Motorland
Hasil lengkap Moto2 Aragon di Sirkuit Motorland, putaran ke-15 kejuaraan dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Rookie Pedro Acosta meraih kemenangan keduanya musim ini di Grand Prix Moto2 Aragon, sementara rekan setimnya di Ajo Augusto Fernandez memperpanjang keunggulan tipis kejuaraan dunianya atas Ai Ogura meski kalah dari Aron Canet untuk posisi kedua pada lap penutup.
Jake Dixon jatuh saat bertarung dengan Ogura dan Tony Arbolino untuk posisi keempat di lap terakhir.
Pemenang Misano Alonso Lopez kehilangan bagian depan Boscoscuro, membuat balapannya hanya berumur dua tikungan.
|Moto2 aragon - motorland - hasil balapan lengkap
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|39m 35.337s
|2
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|39m 37.949s
|3
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|39m 39.136s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|39m 43.073s
|5
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|39m 43.140s
|6
|Fermín Aldeguer
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|39m 43.957s
|7
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|39m 50.230s
|8
|Jorge Navarro
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|39m 55.351s
|9
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|40m 2.095s
|10
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|40m 6.697s
|11
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|40m 6.838s
|12
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|40m 7.213s
|13
|Barry Baltus
|BEL
|RW Racing GP
|(Kalex)
|40m 7.289s
|14
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|40m 7.515s
|15
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|40m 8.232s
|16
|Senna Agius
|AUS
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|40m 8.733s
|17
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|40m 18.335s
|18
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|40m 20.651s
|19
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|40m 25.425s
|20
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|40m 28.719s
|21
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|40m 37.836s
|Jake Dixon
|GBR
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|DNF
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Tea
|(Kalex)
|DNF
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|DNF
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|DNF
|Albert Arenas
|SPA
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|DNF
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Tea
|(Kalex)
|DNF
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|DNF
|Alonso Lopez
|SPA
|CAG Speed Up
|(Boscoscuro)
|DNF
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|DNF