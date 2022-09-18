Hasil Lengkap Balapan Moto2 Aragon dari Sirkuit Motorland

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18 Sep 2022
Pedro Acosta , Moto2, Aragon MotoGP, 17 September

Hasil lengkap Moto2 Aragon di Sirkuit Motorland, putaran ke-15 kejuaraan dunia balap motor Grand Prix musim 2022.

Rookie Pedro Acosta meraih kemenangan keduanya musim ini di Grand Prix Moto2 Aragon, sementara rekan setimnya di Ajo Augusto Fernandez memperpanjang keunggulan tipis kejuaraan dunianya atas Ai Ogura meski kalah dari Aron Canet untuk posisi kedua pada lap penutup.

Jake Dixon jatuh saat bertarung dengan Ogura dan Tony Arbolino untuk posisi keempat di lap terakhir. 

Pemenang Misano Alonso Lopez kehilangan bagian depan Boscoscuro, membuat balapannya hanya berumur dua tikungan.

Moto2  aragon - motorland - hasil balapan lengkap
PosPEMBALAPNatTIMMOTORLAPTIME
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)39m 35.337s
2Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)39m 37.949s
3Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)39m 39.136s
4Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)39m 43.073s
5Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)39m 43.140s
6Fermín AldeguerSPACAG Speed Up(Boscoscuro)39m 43.957s
7Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)39m 50.230s
8Jorge NavarroSPAFlexbox HP40(Kalex)39m 55.351s
9Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)40m 2.095s
10Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)40m 6.697s
11Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)40m 6.838s
12Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)40m 7.213s
13Barry BaltusBELRW Racing GP(Kalex)40m 7.289s
14Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)40m 7.515s
15Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)40m 8.232s
16Senna AgiusAUSElf Marc VDS Racing Team(Kalex)40m 8.733s
17Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)40m 18.335s
18Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)40m 20.651s
19Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)40m 25.425s
20Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)40m 28.719s
21Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)40m 37.836s
 Jake DixonGBRShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)DNF 
 Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Tea(Kalex)DNF 
 Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)DNF 
 Zonta Vd GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)DNF 
 Albert ArenasSPAShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)DNF 
 Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Tea(Kalex)DNF 
 Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)DNF 
 Alonso LopezSPACAG Speed Up(Boscoscuro)DNF 
 Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)DNF 
 