Hasil Kualifikasi Moto2 Jepang dari Sirkuit Motegi

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24 Sep 2022
Aron Canet, Moto2, Japanese MotoGP, 24 September

Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Jepang di Sirkuit Motegi, putaran ke-16 Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.

Aron Canet mengklaim pole position dari Jake Dixon selama kualifikasi 2 yang tertunda dan basah kuyup untuk Grand Prix Moto2 Jepang di Motegi.

Kondisi cuaca ekstrim menyebabkan Q2 ditandai merah setelah 4 dari 15 menit, dengan pebalap menunggu di pit selama 90 menit sebelum sesi dimulai kembali.

Pemimpin kejuaraan dunia Augusto Fernandez akan start dari urutan ke-11, dengan rival perebutan gelar dan bintang tuan rumah Ai Ogura di urutan ke-13.

moto2 jepang - motegi - hasil kualifikasi lengkap
PospembalapNattimmotorlaptime
1Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 4.939s
2Jake DixonGBRShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 5.669s
3Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 5.891s
4Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 6.111s
5Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)2m 6.123s
6Fermín AldeguerSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 6.311s
7Jorge NavarroSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 6.468s
8Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)2m 6.680s
9Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 6.785s
10Barry BaltusBELRW Racing GP(Kalex)2m 7.119s
11Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 7.348s
12Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 7.443s
13Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 7.697s
14Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 7.764s
15Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 7.831s
16Zonta Vd GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)2m 8.284s
17Albert ArenasSPAShimoko GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 8.634s
18Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 9.394s
19Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 5.543s
20Barry BaltusBELRW Racing GP(Kalex)2m 5.734s
21Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 6.501s
22Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)2m 6.513s
23Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 6.790s
24Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 7.002s
25Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 7.087s
26Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 7.114s
27Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)2m 7.296s
28Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 7.423s
29Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)2m 8.067s
30Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 8.684s
31Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 9.131s
32Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 9.950s
33Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 10.530s
34Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)No Time

MotoGP Jepang - Jadwal balapan akhir pekan penuh (Waktu Indonesia Barat)

 

 