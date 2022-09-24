Hasil Kualifikasi Moto2 Jepang dari Sirkuit Motegi
Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Jepang di Sirkuit Motegi, putaran ke-16 Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Aron Canet mengklaim pole position dari Jake Dixon selama kualifikasi 2 yang tertunda dan basah kuyup untuk Grand Prix Moto2 Jepang di Motegi.
Kondisi cuaca ekstrim menyebabkan Q2 ditandai merah setelah 4 dari 15 menit, dengan pebalap menunggu di pit selama 90 menit sebelum sesi dimulai kembali.
Pemimpin kejuaraan dunia Augusto Fernandez akan start dari urutan ke-11, dengan rival perebutan gelar dan bintang tuan rumah Ai Ogura di urutan ke-13.
|moto2 jepang - motegi - hasil kualifikasi lengkap
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 4.939s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 5.669s
|3
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 5.891s
|4
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 6.111s
|5
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 6.123s
|6
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 6.311s
|7
|Jorge Navarro
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 6.468s
|8
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 6.680s
|9
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 6.785s
|10
|Barry Baltus
|BEL
|RW Racing GP
|(Kalex)
|2m 7.119s
|11
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 7.348s
|12
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 7.443s
|13
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 7.697s
|14
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 7.764s
|15
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 7.831s
|16
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|2m 8.284s
|17
|Albert Arenas
|SPA
|Shimoko GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 8.634s
|18
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 9.394s
|19
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 5.543s
|20
|Barry Baltus
|BEL
|RW Racing GP
|(Kalex)
|2m 5.734s
|21
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 6.501s
|22
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 6.513s
|23
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 6.790s
|24
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 7.002s
|25
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 7.087s
|26
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 7.114s
|27
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 7.296s
|28
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 7.423s
|29
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 8.067s
|30
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.684s
|31
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 9.131s
|32
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 9.950s
|33
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 10.530s
|34
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|No Time
MotoGP Jepang - Jadwal balapan akhir pekan penuh (Waktu Indonesia Barat)