Hasil Free Practice 2 Moto2 Malaysia dari Sirkuit Sepang

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21 Okt 2022
Manuel Gonzalez, Moto2, Austrian MotoGP, 20 August

Hasil Free Practice 2 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran ke-19 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Manuel Gonzalez tercepat saat Free Practice 2 untuk Grand Prix Moto2 Malaysia yang sempat tertunda karena hujan badai di Sepang.

Hujan - dan kemudian bendera merah - dikibarkan karena hujan tiba-tiba, kondisi berubah begitu cepat sehingga penantang gelar seperti Augusto Fernandez berlari keluar jalur ketika mencoba untuk perlahan kembali ke pit.

Sesi secara resmi dihentikan dengan 22 menit dan tertunda selama satu jam sebelum kondisi cukup baik untuk memulai kembali.

Hujan mengukuhkan waktu pagi Fernandez sebagai yang tercepat hari itu sementara Gonzalez mencatat apa yang terbukti menjadi lap Moto2 terbaik sore itu di menit-menit pembukaan, tepat sebelum hujan tiba.

moto2 malaysia - sepang - hasil free practice 2
PosPEMBALAPNatTIMMOTORLAPTIME
1Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 7.879s
2Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 8.093s
3Fermín AldeguerSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 8.304s
4Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 8.357s
5Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 8.424s
6Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 8.466s
7Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 8.521s
8Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 8.642s
9Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 8.743s
10Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 8.892s
11Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 8.896s
12Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 9.755s
13Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)2m 9.765s
14Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)2m 9.812s
15Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 9.899s
16Albert ArenasSPAInde GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 9.936s
17Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 10.009s
18Sam LowesGBRElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 10.029s
19Borja GomezSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 10.123s
20Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 10.149s
21Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 10.162s
22David SanchisSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 10.281s
23Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 10.388s
24Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 10.659s
25Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 11.040s
26Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW(Kalex)2m 12.020s
27Kasma DanielMALPetronas MIE Racing RW(Kalex)2m 12.071s
28Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)2m 12.653s
29Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)2m 16.249s
30Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 26.506s

Jadwal Lengkap MotoGP Malaysia (Waktu Indonesia Barat)

 