Hasil Free Practice 2 Moto2 Malaysia dari Sirkuit Sepang
Hasil Free Practice 2 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran ke-19 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Manuel Gonzalez tercepat saat Free Practice 2 untuk Grand Prix Moto2 Malaysia yang sempat tertunda karena hujan badai di Sepang.
Hujan - dan kemudian bendera merah - dikibarkan karena hujan tiba-tiba, kondisi berubah begitu cepat sehingga penantang gelar seperti Augusto Fernandez berlari keluar jalur ketika mencoba untuk perlahan kembali ke pit.
Sesi secara resmi dihentikan dengan 22 menit dan tertunda selama satu jam sebelum kondisi cukup baik untuk memulai kembali.
Hujan mengukuhkan waktu pagi Fernandez sebagai yang tercepat hari itu sementara Gonzalez mencatat apa yang terbukti menjadi lap Moto2 terbaik sore itu di menit-menit pembukaan, tepat sebelum hujan tiba.
|moto2 malaysia - sepang - hasil free practice 2
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 7.879s
|2
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 8.093s
|3
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 8.304s
|4
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 8.357s
|5
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 8.424s
|6
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 8.466s
|7
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 8.521s
|8
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 8.642s
|9
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.743s
|10
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.892s
|11
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 8.896s
|12
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 9.755s
|13
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 9.765s
|14
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 9.812s
|15
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 9.899s
|16
|Albert Arenas
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 9.936s
|17
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 10.009s
|18
|Sam Lowes
|GBR
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 10.029s
|19
|Borja Gomez
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 10.123s
|20
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 10.149s
|21
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 10.162s
|22
|David Sanchis
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 10.281s
|23
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 10.388s
|24
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 10.659s
|25
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 11.040s
|26
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 12.020s
|27
|Kasma Daniel
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 12.071s
|28
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 12.653s
|29
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 16.249s
|30
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 26.506s
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