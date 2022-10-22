Hasil Free Practice 3 Moto2 Malaysia dari Sirkuit Sepang
Hasil Free Practice 3 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran ke-19 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Pemimpin kejuaraan dunia Ai Ogura menetapkan waktu Moto2 terbaik akhir pekan sejauh ini dalam Latihan Bebas 3 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang.
Saingan gelar Augusto Fernandez, yang jatuh di Phillip Island Minggu lalu dan kemudian dalam latihan Jumat, kehilangan bagian depan di tikungan terakhir lagi pagi ini dalam perjalanannya ke posisi kedua.
Sam Lowes telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan, tampaknya karena masalah kebugaran dengan bahu penyembuhannya.
|motogp malaysia - sepang - hasil free practice 3
|Pos
|PEMBALAP
|Nat
|TIM
|MOTOR
|LAPTIME
|1
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 6.635s
|2
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|2m 7.039s
|3
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 7.086s
|4
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 7.177s
|5
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 7.292s
|6
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 7.339s
|7
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|2m 7.379s
|8
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 7.433s
|9
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 7.441s
|10
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|2m 7.472s
|11
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|2m 7.629s
|12
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 7.707s
|13
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 7.827s
|14
|Albert Arenas
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|2m 7.830s
|15
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 8.051s
|16
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.072s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.087s
|18
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|2m 8.093s
|19
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.425s
|20
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 8.650s
|21
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|2m 8.776s
|22
|Borja Gomez
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|2m 9.040s
|23
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|2m 9.135s
|24
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|2m 9.386s
|25
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|2m 9.664s
|26
|David Sanchis
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|2m 9.728s
|27
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|2m 9.851s
|28
|Kasma Daniel
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 11.160s
|29
|Azroy Anuar
|MAL
|Petronas MIE Racing RW
|(Kalex)
|2m 11.524s