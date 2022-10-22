Hasil Free Practice 3 Moto2 Malaysia dari Sirkuit Sepang

Avatar Derry Munikartono
22 Okt 2022
Ai Ogura, Moto2, Malaysian MotoGP, 21 October

Hasil Free Practice 3 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran ke-19 kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Pemimpin kejuaraan dunia Ai Ogura menetapkan waktu Moto2 terbaik akhir pekan sejauh ini dalam Latihan Bebas 3 Moto2 Malaysia di Sirkuit Sepang.

Saingan gelar Augusto Fernandez, yang jatuh di Phillip Island Minggu lalu dan kemudian dalam latihan Jumat, kehilangan bagian depan di tikungan terakhir lagi pagi ini dalam perjalanannya ke posisi kedua.

Sam Lowes telah mengundurkan diri dari sisa akhir pekan, tampaknya karena masalah kebugaran dengan bahu penyembuhannya.

motogp malaysia - sepang - hasil free practice 3
PosPEMBALAPNatTIMMOTORLAPTIME
1Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 6.635s
2Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)2m 7.039s
3Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 7.086s
4Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 7.177s
5Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 7.292s
6Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)2m 7.339s
7Fermín AldeguerSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)2m 7.379s
8Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 7.433s
9Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 7.441s
10Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)2m 7.472s
11Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)2m 7.629s
12Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 7.707s
13Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 7.827s
14Albert ArenasSPAInde GASGAS Aspar Team(Kalex)2m 7.830s
15Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)2m 8.051s
16Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 8.072s
17Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 8.087s
18Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)2m 8.093s
19Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)2m 8.425s
20Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 8.650s
21Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)2m 8.776s
22Borja GomezSPAFlexbox HP40(Kalex)2m 9.040s
23Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)2m 9.135s
24Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)2m 9.386s
25Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)2m 9.664s
26David SanchisSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)2m 9.728s
27Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)2m 9.851s
28Kasma DanielMALPetronas MIE Racing RW(Kalex)2m 11.160s
29Azroy AnuarMALPetronas MIE Racing RW(Kalex)2m 11.524s

Jadwal Lengkap MotoGP Malaysia (Waktu Indonesia Barat)

 