Hasil Free Practice 2 Moto2 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo

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4 Nov 2022
Pedro Acosta, Moto2, Valencia MotoGP, 4 November

Hasil Free Practice 2 Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.

Setelah memimpin sesi pagi, Augusto Fernandez menyelesaikan Free Practice 2 untuk Moto2 Valencia di posisi kedua, kali ini giliran Pedro Acosta yang memimpin sesi.

Fernandez akan memulai balapan penentuan gelar dengan keunggulan 9,5 poin atas Ai Ogura.

2022 Moto2 Valencia - Free Practice (2) Results
PosRiderNatTeamBikeTime
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 34.948s
2Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 35.069s
3Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)1m 35.128s
4Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 35.554s
5Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 35.571s
6Mattia PasiniITARW Racing GP(Kalex)1m 35.623s
7Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 35.681s
8Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)1m 35.723s
9Borja GomezSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 35.724s
10Albert ArenasSPAInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 35.764s
11Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 35.853s
12Fermín AldeguerSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)1m 35.862s
13Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 35.901s
14Alex EscrigSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 35.908s
15Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 35.958s
16Senna AgiusAUSElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 36.044s
17Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 36.053s
18Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 36.105s
19Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)1m 36.110s
20Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 36.153s
21Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 36.241s
22Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)1m 36.264s
23Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 36.309s
24Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 36.387s
25Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 36.527s
26Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 36.624s
27Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 36.668s
28Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 37.105s
29Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 37.129s
30Zonta Vd GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)1m 37.469s
31Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 39.684s

 

 

 