Hasil Free Practice 2 Moto2 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo
Hasil Free Practice 2 Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir kejuaraan dunia Grand Prix musim 2022.
Setelah memimpin sesi pagi, Augusto Fernandez menyelesaikan Free Practice 2 untuk Moto2 Valencia di posisi kedua, kali ini giliran Pedro Acosta yang memimpin sesi.
Fernandez akan memulai balapan penentuan gelar dengan keunggulan 9,5 poin atas Ai Ogura.
|2022 Moto2 Valencia - Free Practice (2) Results
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 34.948s
|2
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 35.069s
|3
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 35.128s
|4
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 35.554s
|5
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 35.571s
|6
|Mattia Pasini
|ITA
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 35.623s
|7
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 35.681s
|8
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 35.723s
|9
|Borja Gomez
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 35.724s
|10
|Albert Arenas
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 35.764s
|11
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 35.853s
|12
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 35.862s
|13
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 35.901s
|14
|Alex Escrig
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 35.908s
|15
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 35.958s
|16
|Senna Agius
|AUS
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.044s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.053s
|18
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 36.105s
|19
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 36.110s
|20
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 36.153s
|21
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 36.241s
|22
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 36.264s
|23
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 36.309s
|24
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.387s
|25
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 36.527s
|26
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 36.624s
|27
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 36.668s
|28
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 37.105s
|29
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 37.129s
|30
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 37.469s
|31
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 39.684s