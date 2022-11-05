Hasil Kualifikasi Moto2 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo

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5 Nov 2022
Alonso Lopez, Moto2, Valencia MotoGP, 4 November

Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.

Alonso Lopez meraih pole position untuk balapan penutup musim 2022, Moto2 Valencia. Pembalap Beta Tools Speed Up itu mencatatkan laptime 1 menit 34,314 detik yang hanya 0,001 detik lebih cepat dari rookie Pedro Acosta.

Augusto Fernandez, yang memimpin klasemen sementara, berada di tiga besar dengan rivalnya dalam pertarungan gelar Ai Ogura menempati posisi start kelima.

Kedua pembalap hanya dipisahkan 9,5 poin menuju balapan terakhir besok.

moto2 valencia - ricardo tormo - hasil kualifikasi
PospembalapNattimmotorlaptime
1Alonso LopezSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)1m 34.314s
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 34.315s
3Augusto FernandezSPARed Bull KTM Ajo(Kalex)1m 34.481s
4Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 34.583s
5Ai OguraJPNIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 34.665s
6Joe RobertsUSAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 34.674s
7Aron CanetSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 34.765s
8Fermín AldeguerSPABeta Tools Speed Up(Boscoscuro)1m 34.771s
9Celestino ViettiITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 34.773s
10Lorenzo Dalla PortaITAItaltrans Racing Team(Kalex)1m 34.866s
11Albert ArenasSPAInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 34.875s
12Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)1m 34.907s
13Cameron BeaubierUSAAmerican Racing(Kalex)1m 34.920s
14Manuel GonzalezSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 34.928s
15Jake DixonGBRInde GASGAS Aspar Team(Kalex)1m 34.976s
16Filip SalacCZEGresini Racing Moto2(Kalex)1m 35.138s
17Mattia PasiniITARW Racing GP(Kalex)1m 35.139s
18Jeremy AlcobaSPALiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 35.258s
19Senna AgiusAUSElf Marc VDS Racing Team(Kalex)1m 35.076s
20Bo BendsneyderNEDPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 35.080s
21Borja GomezSPAFlexbox HP40(Kalex)1m 35.109s
22Marcel SchrotterGERLiqui Moly Intact GP(Kalex)1m 35.165s
23Alessandro ZacconeITAGresini Racing Moto2(Kalex)1m 35.282s
24Alex EscrigSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 35.409s
25Taiga HadaJPNPertamina Mandalika SAG Team(Kalex)1m 35.474s
26Simone CorsiITAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 35.631s
27Sean Dylan KellyUSAAmerican Racing(Kalex)1m 35.737s
28Keminth KuboTHAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)1m 35.823s
29Marcos RamirezSPAMV Agusta Forward Racing(MV Agusta)1m 35.910s
30Zonta Vd GoorberghNEDRW Racing GP(Kalex)1m 35.956s
31Niccolò AntonelliITAMooney VR46 Racing Team(Kalex)1m 36.160s
 