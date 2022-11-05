Hasil Kualifikasi Moto2 Valencia dari Sirkuit Ricardo Tormo
Hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk Moto2 Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, putaran ke-20 dan terakhir Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
Alonso Lopez meraih pole position untuk balapan penutup musim 2022, Moto2 Valencia. Pembalap Beta Tools Speed Up itu mencatatkan laptime 1 menit 34,314 detik yang hanya 0,001 detik lebih cepat dari rookie Pedro Acosta.
Augusto Fernandez, yang memimpin klasemen sementara, berada di tiga besar dengan rivalnya dalam pertarungan gelar Ai Ogura menempati posisi start kelima.
Kedua pembalap hanya dipisahkan 9,5 poin menuju balapan terakhir besok.
|moto2 valencia - ricardo tormo - hasil kualifikasi
|Pos
|pembalap
|Nat
|tim
|motor
|laptime
|1
|Alonso Lopez
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 34.314s
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 34.315s
|3
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|1m 34.481s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 34.583s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 34.665s
|6
|Joe Roberts
|USA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 34.674s
|7
|Aron Canet
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 34.765s
|8
|Fermín Aldeguer
|SPA
|Beta Tools Speed Up
|(Boscoscuro)
|1m 34.771s
|9
|Celestino Vietti
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 34.773s
|10
|Lorenzo Dalla Porta
|ITA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|1m 34.866s
|11
|Albert Arenas
|SPA
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 34.875s
|12
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|1m 34.907s
|13
|Cameron Beaubier
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 34.920s
|14
|Manuel Gonzalez
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 34.928s
|15
|Jake Dixon
|GBR
|Inde GASGAS Aspar Team
|(Kalex)
|1m 34.976s
|16
|Filip Salac
|CZE
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 35.138s
|17
|Mattia Pasini
|ITA
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 35.139s
|18
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 35.258s
|19
|Senna Agius
|AUS
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|1m 35.076s
|20
|Bo Bendsneyder
|NED
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 35.080s
|21
|Borja Gomez
|SPA
|Flexbox HP40
|(Kalex)
|1m 35.109s
|22
|Marcel Schrotter
|GER
|Liqui Moly Intact GP
|(Kalex)
|1m 35.165s
|23
|Alessandro Zaccone
|ITA
|Gresini Racing Moto2
|(Kalex)
|1m 35.282s
|24
|Alex Escrig
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 35.409s
|25
|Taiga Hada
|JPN
|Pertamina Mandalika SAG Team
|(Kalex)
|1m 35.474s
|26
|Simone Corsi
|ITA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 35.631s
|27
|Sean Dylan Kelly
|USA
|American Racing
|(Kalex)
|1m 35.737s
|28
|Keminth Kubo
|THA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|1m 35.823s
|29
|Marcos Ramirez
|SPA
|MV Agusta Forward Racing
|(MV Agusta)
|1m 35.910s
|30
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW Racing GP
|(Kalex)
|1m 35.956s
|31
|Niccolò Antonelli
|ITA
|Mooney VR46 Racing Team
|(Kalex)
|1m 36.160s