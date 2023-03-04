WorldSBK Indonesia: Bautista Unggul dari Toprak, Rea P13
Hasil Free Practice 3 untuk WorldSBK Indonesia, di mana Alvaro Bautista mengungguli Toprak Razgatlioglu.
Setelah Michael Ruben Rinaldi memuncaki dua sesi latihan Jumat, kali ini giliran Bautista yang melanjutkan dominasi Aruba.it Ducati pada akhir pekan WorldSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika.
Juara dunia bertahan, yang mengatakan dirinya dalam performa terbaik meski terjatuh di FP2, mencatatkan laptime 1 menit 32,981 detik, unggul 0,045 detik dari Razgatlioglu.
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Axel Bassani (Motocorsa Ducati) bercokol di posisi ketiga, terpaut 0,079 detik dari Bautista, dengan Andrea Locatelli (Pata Yamaha) dan Dominique Aegerter (GRT Yamaha) melengkapi lima besar.
Jonathan Rea memulai hari Sabtu dengan lambat karena ada di posisi ke-13, terpaut 1,366 detik, menempatkannya dalam posisi sulit jelang kualifikasi Superpole dan Race 1 hari ini.
Sementara itu Remy Gardner (GRT Yamaha) dipastikan absen pada hari Sabtu setelah mengalami gastroenteritis (flu perut), dengan kondisinya akan dipantau lebih lanjut untuk hari Minggu.
|WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL FREE PRACTICE 3
|POS
|PEMBALAP
|NAT
|TIM
|LAPTIME/GAP
|1
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|1:32.981s
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.045s
|3
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+0.079s
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.220s
|5
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.438s
|6
|Scott Redding
|GBR
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.604s
|7
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+0.820s
|8
|Michael Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+1.190s
|9
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+1.262s
|10
|Philipp Oettl
|GER
|Team GoEleven Ducati
|+1.270s
|11
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Ducati Team
|+1.273s
|12
|Michael Van Der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+1.321s
|13
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+1.366s
|14
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.418s
|15
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|GMT94 Yamaha
|+1.803s
|16
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+2.005s
|17
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+2.044s
|18
|Tom Sykes
|GBR
|Puccetti Kawasaki
|+2.525s
|19
|Hafizh Syahrin
|MAL
|PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|+2.680s
|20
|Oliver Konig
|CZE
|Orelac Racing Kawasaki
|+2.691s
|21
|Eric Granado
|BRA
|PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|+2.721s