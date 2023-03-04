WorldSBK Indonesia: Bautista Unggul dari Toprak, Rea P13

Avatar Derry Munikartono
4 Mar 2023
Alvaro Bautista , Indonesian WorldSBK, 3 March

Hasil Free Practice 3 untuk WorldSBK Indonesia, di mana Alvaro Bautista mengungguli Toprak Razgatlioglu.

Setelah Michael Ruben Rinaldi memuncaki dua sesi latihan Jumat, kali ini giliran Bautista yang melanjutkan dominasi Aruba.it Ducati pada akhir pekan WorldSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Juara dunia bertahan, yang mengatakan dirinya dalam performa terbaik meski terjatuh di FP2, mencatatkan laptime 1 menit 32,981 detik, unggul 0,045 detik dari Razgatlioglu.

Axel Bassani (Motocorsa Ducati) bercokol di posisi ketiga, terpaut 0,079 detik dari Bautista, dengan Andrea Locatelli (Pata Yamaha) dan Dominique Aegerter (GRT Yamaha) melengkapi lima besar.

Jonathan Rea memulai hari Sabtu dengan lambat karena ada di posisi ke-13, terpaut 1,366 detik, menempatkannya dalam posisi sulit jelang kualifikasi Superpole dan Race 1 hari ini.

Sementara itu Remy Gardner (GRT Yamaha) dipastikan absen pada hari Sabtu setelah mengalami gastroenteritis (flu perut), dengan kondisinya akan dipantau lebih lanjut untuk hari Minggu.

WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL FREE PRACTICE 3
POSPEMBALAPNATTIMLAPTIME/GAP
1Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati1:32.981s
2Toprak RazgatliogluTURPata Yamaha Prometeon WorldSBK +0.045s
3Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+0.079s
4Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.220s
5Dominique AegerterSWIGYTR GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.438s
6Scott ReddingGBRROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.604s
7Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+0.820s
8Michael RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+1.190s
9Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+1.262s
10Philipp OettlGERTeam GoEleven Ducati+1.270s
11Danilo PetrucciITABarni Spark Ducati Team+1.273s
12Michael Van Der MarkNEDROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team+1.321s
13Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+1.366s
14Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+1.418s
15Lorenzo BaldassarriITAGMT94 Yamaha+1.803s
16Loris BazFRABonovo Action BMW+2.005s
17Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+2.044s
18Tom SykesGBRPuccetti Kawasaki+2.525s
19Hafizh SyahrinMALPETRONAS MIE Racing HONDA Team +2.680s
20Oliver KonigCZEOrelac Racing Kawasaki+2.691s
21Eric GranadoBRAPETRONAS MIE Racing HONDA Team +2.721s
 