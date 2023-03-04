WorldSBK Indonesia: Toprak Pimpin Yamaha 1-2 di Kualifikasi
Toprak Razgatlioglu memimpin untuk pertama kalinya akhir pekan ini, sekaligus memastikan start terdepan untuk Race 1 WorldSBK Indonesia.
Toprak Razgatlioglu mematahkan dominasi Aruba.it Ducati dengan memuncaki sesi Superpole WorldSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika pada Sabtu (4/3) Siang.
Pembalap Turki itu membukukan laptime tercepat sepanjang akhir pekan ini, 1 menit 32,037 detik, unggul 0,069 detik dari rekan setimnya di Pata Yamaha Andrea Locatelli.
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Alvaro Bautista, yang tercepat pada sesi FP3, melengkapi start baris depan dengan mencatatkan laptime terbaik ketiga, terpaut 0,165 detik dari Toprak.
Pemimpin hari pertama Michael Ruben Rinaldi berada di posisi keempat, terpaut 0,505 detik, dengan Jonathan Rea melengkapi lima besar.
Setelah ini, aksi balapan pertama akan berlangsung dengan Race 1 pada pukul 13:30 WITA (12:30 WIB).
|WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE (18 bESAR)
|POS
|PEMBALAP
|NAT
|TIM
|LAPTIME/GAP
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|1:32.037s
|2
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Yamaha Prometeon WorldSBK
|+0.069s
|3
|Alvaro Bautista
|SPA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.165s
|4
|Michael Rinaldi
|ITA
|Aruba.It Racing Ducati
|+0.505s
|5
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.513s
|6
|Loris Baz
|FRA
|Bonovo Action BMW
|+0.601s
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Motocorsa Ducati
|+0.601s
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Ducati Team
|+0.672s
|9
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team WorldSBK
|+0.760s
|10
|Michael Van Der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.965s
|11
|Scott Redding
|GBR
|ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|+0.968s
|12
|Dominique Aegerter
|SWI
|GYTR GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team
|+0.998s
|13
|Xavi Vierge
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.057s
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|+1.057s
|15
|Philipp Oettl
|GER
|Team GoEleven Ducati
|+1.350s
|16
|Iker Lecuona
|SPA
|Team HRC WorldSBK
|+1.906s
|17
|Tom Sykes
|GBR
|Puccetti Kawasaki
|+2.160s
|18
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|GMT94 Yamaha
|+2.271s
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