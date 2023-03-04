WorldSBK Indonesia: Toprak Pimpin Yamaha 1-2 di Kualifikasi

Avatar Derry Munikartono
4 Mar 2023
Toprak Razgatlioglu , Andrea Locatelli , Indonesian WorldSBK, 4 March

Toprak Razgatlioglu memimpin untuk pertama kalinya akhir pekan ini, sekaligus memastikan start terdepan untuk Race 1 WorldSBK Indonesia.

Toprak Razgatlioglu mematahkan dominasi Aruba.it Ducati dengan memuncaki sesi Superpole WorldSBK Indonesia di Sirkuit Mandalika pada Sabtu (4/3) Siang.

Pembalap Turki itu membukukan laptime tercepat sepanjang akhir pekan ini, 1 menit 32,037 detik, unggul 0,069 detik dari rekan setimnya di Pata Yamaha Andrea Locatelli.

Alvaro Bautista, yang tercepat pada sesi FP3, melengkapi start baris depan dengan mencatatkan laptime terbaik ketiga, terpaut 0,165 detik dari Toprak.

Pemimpin hari pertama Michael Ruben Rinaldi berada di posisi keempat, terpaut 0,505 detik, dengan Jonathan Rea melengkapi lima besar.

Setelah ini, aksi balapan pertama akan berlangsung dengan Race 1 pada pukul 13:30 WITA (12:30 WIB).

WORLDSBK INDONESIA - MANDALIKA - HASIL KUALIFIKASI SUPERPOLE (18 bESAR)
POSPEMBALAPNATTIMLAPTIME/GAP
1Toprak RazgatliogluTURPata Yamaha Prometeon WorldSBK 1:32.037s
2Andrea LocatelliITAPata Yamaha Prometeon WorldSBK+0.069s
3Alvaro BautistaSPAAruba.It Racing Ducati+0.165s
4Michael RinaldiITAAruba.It Racing Ducati+0.505s
5Jonathan ReaGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.513s
6Loris BazFRABonovo Action BMW+0.601s
7Axel BassaniITAMotocorsa Ducati+0.601s
8Danilo PetrucciITABarni Spark Ducati Team+0.672s
9Alex LowesGBRKawasaki Racing Team WorldSBK+0.760s
10Michael Van Der MarkNEDROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.965s
11Scott ReddingGBRROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team+0.968s
12Dominique AegerterSWIGYTR GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team+0.998s
13Xavi ViergeSPATeam HRC WorldSBK+1.057s
14Garrett GerloffUSABonovo Action BMW+1.057s
15Philipp OettlGERTeam GoEleven Ducati+1.350s
16Iker LecuonaSPATeam HRC WorldSBK+1.906s
17Tom SykesGBRPuccetti Kawasaki+2.160s
18Lorenzo BaldassarriITAGMT94 Yamaha+2.271s

Tabel lengkap menyusul

 