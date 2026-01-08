Reli Dakar 2026: Schareina Memimpin Honda 1-2 dari Brabec

Toscha Schareina kini memimpin Ricky Brabec di Reli Dakar 2026 di kelas RallyGP setelah meraih kemenangan etape kedua berturut-turut pada hari Rabu.

Schareina memenangkan Etape 3 hari Selasa untuk memperkecil jarak dengan Daniel Sanders di klasemen keseluruhan Dakar meskipun mengalami kecelakaan.

Pada hari Rabu, ia menang dengan selisih enam detik di paruh pertama Etape Marathon dua hari atas Brabec. Sementara itu, Sanders hanya berada di posisi kelima dan terpaut 2 menit 37 detik dari waktu kemenangan pembalap Spanyol tersebut.

Selisih enam detik antara Schareina yang menang dan Brabec yang berada di posisi kedua berarti kedua rekan satu tim tersebut kini memiliki waktu yang sama di puncak klasemen keseluruhan. Schareina memimpin berkat catatan waktunya yang lebih cepat di Etape 4.

Pembalap HRC ketiga, Skyler Howes, berada di urutan ketiga tercepat di Etape 4, menjadikan Honda meraih posisi 1-2-3 di etape tersebut, dan kini berada di urutan ketujuh secara keseluruhan, tertinggal 14 menit dari pemimpin klasemen setelah mendapat penalti dua menit.

Sanders kini berada di posisi ketiga klasemen keseluruhan dan tertinggal 1 menit 24 detik dari pemimpin klasemen setelah etape keempat. Rekan setimnya, Edgar Canet, tetap berada di posisi keempat klasemen keseluruhan dan kini tertinggal lebih dari 11 menit dari pemimpin klasemen, pembalap berusia 20 tahun itu finis di urutan kedelapan tercepat pada Etape 4.

Luciano Benavides kini melengkapi posisi 3-4-5 untuk KTM di klasemen keseluruhan, hanya tertinggal kurang dari dua menit dari Canet dan 13 menit dari pemimpin klasemen.

Hero menunjukkan performa terbaiknya di reli sejauh ini pada Etape 4 berkat catatan waktu terbaik keempat Ross Branch. Pembalap asal Botswana itu kini berada di posisi keenam klasemen keseluruhan dan tertinggal 50 detik dari Benavides.

Beralih ke kategori mobil, terjadi perubahan yang lebih signifikan di Stage 4. Ford mempertahankan posisi lima besar setelah Stage 3, tetapi sekarang Henk Lategan dari Toyota memimpin dengan selisih hampir empat menit dari Nasser Al-Attiyah dari Dacia, Lategan mengalahkan Al-Attiyah dengan selisih 7’03’’ di Stage 4.

Pembalap Ford terdepan sekarang adalah Mattias Ekstrom di posisi ketiga, tertinggal 13 menit dari pemimpin. Carlos Sainz sekarang berada di posisi keempat dan tertinggal 2’53’’ lagi.

Mathieu Serradori dari Century melengkapi lima besar dan tertinggal 16’53’’ dari pemimpin.

Mitch Guthrie memenangkan satu etape dan memimpin untuk pertama kalinya dalam kariernya pada hari Selasa, tetapi kehilangan 43 menit pada hari Rabu dan turun ke peringkat 13 secara keseluruhan dengan selisih hampir setengah jam dari Lategan.

Di antara dua bagian Etape Maraton, tidak ada pekerjaan yang diizinkan untuk dilakukan pada mesin oleh siapa pun selain pembalap dan pengemudi, dan bivak semalam sangat sederhana. Etape khusus sejauh 356 km dari Al-Ula ke Hail pada hari Kamis akan menyelesaikan Maraton.