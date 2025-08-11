Gasly Bersiap untuk Paruh Kedua F1 2025 yang Menyakitkan

Pierre Gasly sudah menatap tahun 2026 saat Alpine turun ke posisi terbawah klasemen di paruh musim ini.

Pierre Gasly memprediksi Alpine menjalani paruh kedua musim yang "menyakitkan", karena terus kesulitan dengan mobil paling lambat di grid Formula 1.

Pabrikan Prancis ini telah menjalani musim yang sulit sejauh ini, merosot dari posisi keenam klasemen kejuaraan tahun lalu ke posisi terakhir menjelang jeda musim panas tahun ini.

Gasly hanya mencetak poin dalam empat balapan tahun ini, dengan finis di posisi keenam di Grand Prix Inggris menandai hasil terbaik tim di tahun 2025.

Masalah Alpine diperparah oleh pembalap keduanya yang gagal meraih poin, dengan baik rekrutan pertamanya, Jack Doohan, maupun penggantinya, Franco Colapinto, hanya finis di posisi ke-13 dalam satu balapan.

Berbicara setelah Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu, Gasly mengatakan ia tidak mengharapkan adanya perubahan nasib dalam 10 balapan tersisa musim ini, karena tidak ada peningkatan besar yang direncanakan.

Namun, ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah memastikan merek Renault memulai siklus aturan baru dengan langkah awal yang baik, karena tim tersebut mengganti program mesinnya dengan unit Mercedes pelanggan.

“Balapan itu sangat bagus. Hanya saja kami terlalu lambat,” ujarnya kepada F1.com tentang Budapest. “Saya hanya ingin bekerja sama dengan tim untuk tahun depan. Saya tahu apa yang harus kami perjuangkan tahun depan.

“Saya tahu tahun ini akan menyakitkan dan saya tidak ingin frustrasi karena tidak dapat menyelenggarakan balapan yang kami inginkan.

“Kami hanya mencoba fokus pada kemampuan mengemudi saya, memberikan yang terbaik yang saya bisa untuk tim. Saya berjuang keras setiap akhir pekan.

“Musim ini tidak akan mudah hingga akhir tahun, tetapi saya hanya ingin bekerja keras untuk tahun depan.”

Colapinto jadikan libur musim panas sebagai momen "reset"

Colapinto kesulitan menunjukkan performa impresif dengan A525 yang kurang kompetitif, tetapi Alpine menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar terhadap kemampuannya dibandingkan dengan pendahulunya, Doohan, yang memberinya lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan mobil.

Tapi pembalap Argentina itu tampak kesulitan untuk keluar dari tren negatif, ia bahkan mengalami kecelakaan saat uji ban Alpine pekan lalu.

Colapinto mengatakan ia dan Alpine perlu memulai kembali setelah delapan balapan berat antara Imola dan Budapest.

“Saya pikir kami perlu sedikit mengatur ulang dan tentu saja mencoba untuk kembali lebih kuat,” ujarnya kepada situs web resmi F1.

“Ada banyak hal yang telah kami tingkatkan, tetapi akhir pekan ini juga merupakan langkah yang baik. Kami hanya perlu terus memperbaikinya.”

Gasly Bersiap untuk Paruh Kedua F1 2025 yang Menyakitkan
