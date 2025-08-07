Penjelasan: Di Balik Performa Buruk Williams di Grand Prix Hungaria

Kegagalan Williams meraih poin di Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu melanjutkan tren negatif tim di Hungaroring yang memiliki karakter downforce tinggi.

Di akhir pekan di mana Red Bull tampil buruk, menciptakan peluang bagi tim seperti Aston Martin dan Sauberr untuk meraih poin besar, Williams justru terpuruk, dengan Carlos Sainz dan Alex Albon kesulitan mengejar ketertinggalan sepanjang akhir pekan.

Kedua pembalap tidak mampu finis di lap terdepan, dengan Sainz finis di posisi ke-14 dan Albon finis tepat di belakangnya di posisi ke-15.

Ini bukan pertama kalinya Williams kembali dari akhir pekan tanpa hasil di tahun 2025. Di Bahrain, Albon kehilangan waktu di pit setelah Williams harus melakukan double-stack di pit saat periode caution, sementara Sainz harus mundur karena kerusakan akibat tabrakan.

Insiden dengan Liam Lawson membuat Albon tersingkir di Spanyol, sementara Sainz harus berjuang keras. Williams mengalami double-DNF karena masalah mekanis di Austria. Namun, balapan di Hungaria menandai penampilan paling tidak kompetitif tim di tahun 2025.

Kesulitan Williams di Hungaroring terlihat jelas sejak kualifikasi ketika Albon, andalan tim, finis di posisi terakhir Q1, lebih lambat satu detik dari McLaren yang memimpin.

Sainz tampil sedikit lebih baik dengan mobil FW39 lainnya, tetapi ia juga tidak berhasil mencapai segmen terakhir kualifikasi, dan akhirnya finis di posisi ke-13 di grid.

Sainz melakukan banyak perubahan set-up dalam latihan untuk menemukan keseimbangan yang tepat, tetapi akhirnya terpaksa kembali ke spesifikasi lama. Dia dan Albon masing-masing menyelesaikan tiga putaran di Q1 untuk memvalidasi perubahan tersebut, namun pada akhirnya tidak mendapat hasil yang diinginkan.

“Saya mencoba tiga atau empat set-up berbeda untuk akhir pekan ini untuk mencoba dan menemukan tambahan di trek seperti ini,” katanya kepada media termasuk Crash.net.

“Saya akhirnya kembali ke mobil yang memberi saya kualifikasi yang sangat kompetitif di Miami, Imola, dan di awal musim ketika saya sangat kuat di kualifikasi.

“Itu memberi saya kualifikasi yang sangat kuat kemarin untuk mobil yang kami miliki akhir pekan ini. Masalahnya adalah saya pikir kami sedikit kurang berkembang dan sedikit masuk ke trek yang sangat sulit bagi kami."

Meskipun telah meraih tujuh kemenangan, Hungaroring secara historis merupakan trek yang sulit bagi Williams, yang belum lagi finis pertama di sana sejak 1997.

Terakhir kali Williams meraih poin di Hungaroring adalah pada tahun 2021, sebelum diperkenalkannya mobil ground-effect saat ini.

Pada kesempatan itu, Nicholas Latifi dan George Russell masing-masing finis di urutan ketujuh dan kedelapan setelah sejumlah pesaing terdepan, termasuk Charles Leclerc, Lando Norris, dan Sergio Perez, tersingkir di lap pembuka.

Meskipun Williams telah membuat langkah besar dengan mobil F1-nya pada tahun 2025 untuk meraih posisi kelima dalam kejuaraan, putaran Hungaria mengungkap beberapa kelemahan jangka panjang yang belum diperbaiki oleh tim.

Jadi, meskipun mobil umumnya cepat di banyak trek, ia masih kesulitan di sirkuit dengan downforce tinggi seperti Barcelona dan Hungaroring.

"Akhir pekan yang sulit," kata Team Principal James Vowles. "Kita perlu memastikan bahwa kita belajar dan memahami mengapa kita bisa kuat di satu sirkuit dan lemah di sirkuit lain.

"Pola ini telah konsisten selama bertahun-tahun, tetapi kita perlu keluar dari pola ini agar kita dapat naik peringkat."

Kenapa Williams kesulitan di Hungaria?

Alex Albon, Williams © XPB Images

Sainz menjelaskan lebih lanjut tentang kekurangan FW47, menjelaskan bahwa "perubahan filosofis" dalam desain diperlukan untuk mengubahnya menjadi mobil yang bisa di berbagai jenis trek.

"Kami memiliki karakteristik aero yang relatif buruk di tikungan panjang di mana kami perlu menahan downforce dari awal hingga pertengahan tikungan," jelasnya.

"Kami kesulitan dengan trek seperti ini. Ini sudah menjadi tren sejak lama. Itulah mengapa lintasan lurus yang panjang dan tikungan pendek yang tajam baik untuk tim.

"Namun, saat kami memasuki tikungan panjang gabungan di Barcelona, Hungaria, Qatar, mobil ini benar-benar kesulitan.

"Mobil ini membutuhkan perubahan filosofi dan filosofi desain yang sangat besar untuk masa depan. Kami mencoba memahami di mana dan apa yang harus diubah untuk memastikan mobil tahun depan lebih serba bisa dan memberi kami platform yang lebih baik untuk bekerja di semua trek."

Pengalaman Sainz sebelumnya bersama Ferrari sangat membantu Williams memahami apa yang kurang dengan mobil Williams di Hungaroring.

Meskipun kedua pembalap Williams tidak berhasil mencapai Q3, mantan rekan setim Sainz, Charles Leclerc, meraih pole position pertama Ferrari tahun ini di Hungaria, mengalahkan duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, untuk meraih posisi teratas.

“Kami melakukan debridement yang cukup panjang setelah kualifikasi karena jelas saya berasal dari tim yang meraih pole position, kembali ke tim yang berada di P13 bersama saya,” ujarnya.

“Saya akan memberi mereka masukan yang sangat kuat tentang mengapa mobil ini tertinggal di trek seperti ini.

“Tentu saja untuk tahun ini kami tidak akan melakukan apa pun, tetapi untuk ke depannya, semoga ini menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi tim untuk mengetahui bagaimana kami perlu mengembangkan mobil Formula 1 agar sukses dan kompetitif juga di trek seperti itu.”



Williams telah menghentikan pengembangan mobil F1 mereka saat ini untuk mengalihkan perhatian pada perombakan regulasi 2026.

Ini berarti bahwa tim yang berbasis di Grove tidak dapat mengatasi kekurangan mobil F1 2025 mereka, dan mungkin harus menanggung kesulitan yang lebih besar di trek serupa nanti tahun ini.

“Masalahnya adalah kami terjebak di tengah tahun di mana kami tidak dapat benar-benar mengembangkan mobil yang memiliki kelemahan yang jelas – beberapa kekuatan yang sangat bagus, tetapi juga beberapa kelemahan yang sangat besar.

“Ini bukan kami tidak dapat memanfaatkan umpan balik dari kedua pembalap dan niat kami untuk mengembangkan mobil ini sesuai kebutuhan, kami tidak menempatkannya di terowongan angin untuk dikembangkan.

“Tahun depan akan jauh lebih menantang bagi tim dan bagi kami sendiri untuk melihat apakah kami benar-benar dapat memperbaiki kelemahan utama mobil ini yang sangat jelas terlihat di trek seperti ini.”

Dengan hanya 16 poin dalam lima balapan terakhir, cengkeraman Williams di posisi kelima klasemen kejuaraan mulai melemah. Aston Martin kini hanya terpaut 18 poin di posisi keenam, sementara tim Sauber yang sedang bangkit terpaut satu poin lagi di posisi ketujuh.