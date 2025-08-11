Alex Palou Rengkuh Gelar IndyCar Keempatnya di Portland

Alex Palou telah dinobatkan sebagai juara IndyCar 2025 di Grand Prix Portland dan telah mencegah Pato O’Ward memperpanjang pertarungan gelar ke Milwaukee dalam waktu dua minggu.

Memimpin balapan di tahap awal balapan Portland, O’Ward mengalami masalah mesin yang membuatnya turun dari posisi start setelah melakukan pit stop dalam periode Caution.

Tertahan di jalur pit, masalah mesin tersebut membuat Palou bisa saja mundur dari Portland dan tetap memenangkan gelar.

O'Ward akhirnya kembali ke balapan tetapi tertinggal 10 lap dari mobil terdepan.

Dalam perebutan posisi terdepan dengan beberapa lap tersisa, Palou coba melakukan manuver berani dari sisi luar Christian Lundgaard untuk posisi kedua, tapi ia didorong keluar trek oleh pembalap Denmark tersebut.

Ia kembali ke lintasan dengan selisih tiga detik dari posisi terdepan dan harus puas dengan posisi ketiga di Portland.

Palou kini telah memenangkan empat kejuaraan IndyCar, menjadikannya pembalap kelima yang paling banyak meraih penghargaan di seri tersebut.

Palou merayakannya dengan melakukan donat di tikungan pertama dan selebrasi bersama timnya setelah keluar dari mobil.

"Luar biasa. Saya sangat bahagia saat ini," Palou merayakan. "Ini musim yang luar biasa, 5 tahun yang luar biasa bersama CGR.

"Saya tak punya kata-kata untuk menggambarkan betapa bersyukurnya saya kepada semua orang di CGR, terutama Chip, mitra kami, dan semua penggemar kami.

"Semua penggemar kami telah mendukung kami sepanjang musim... dan untuk semua yang baru bergabung, selamat datang. Ini tahun yang luar biasa dan tak sabar menantikannya lagi."

Baik Mario Andretti maupun Sebastian Bourdais juga mengantongi empat gelar, sementara hanya Scott Dixon dengan enam gelar dan A.J. Foyt dengan tujuh gelar yang masih harus dikalahkannya.

Meskipun O’Ward masih memiliki peluang kecil, cerita seputar kejuaraan sepanjang akhir pekan berpusat pada fakta bahwa Palou telah menempatkan satu tangannya di Piala Astor, hasil Portland memastikan gelar menjadi miliknya.

Setelah kualifikasi, O’Ward mengakui bahwa Palou telah "menang", yang senada dengan pernyataan pembalap Spanyol itu sendiri di awal akhir pekan ketika ia berkata, "Semua orang di sini bilang kami sudah menang."

Palou adalah pembalap pertama yang memenangkan kejuaraan IndyCar dan Indy 500 di tahun yang sama sejak Dario Franchitti pada tahun 2010.

Ini mengakhiri jeda waktu terpanjang dalam sejarah kejuaraan antara pembalap yang memenangkan kejuaraan dan Indy 500 dalam satu musim.

Ketika ditanya apa yang membuat perbedaan bagi Palou tahun ini, ia menjelaskan: "Tim saya. Mobilnya luar biasa.

"Juga hari ini, sayang sekali kami tidak bisa benar-benar mengakhirinya dengan kemenangan lagi. Saya memberikan segalanya [dan] saya mencoba segalanya untuk mencoba menyalip Luangard, tetapi saya tidak berhasil."

Palou memulai balapan di posisi kelima setelah mengawali balapannya dengan buruk ketika ia mengunci mobil di Fast Six di Tikungan 12 dan menabrak pembatas jalan dengan hidungnya terlebih dahulu.

Beruntung tidak mengalami kerusakan, catatan waktu putaran terbaik Palou dihapus karena menghalangi jalan, yang membuatnya lolos kualifikasi di posisi keenam dan tertinggal empat posisi di belakang O’Ward.

Christian Lundgaard dari Arrow McLaren yang mencetak lap tercepat di kualifikasi dijatuhi penalti mundur enam posisi grid karena melakukan pergantian mesin yang tidak disetujui, sehingga Palou naik ke posisi kelima dalam balapan tersebut.

Palou masih berusaha menyamai rekor kemenangan sepanjang masa dalam satu musim yang dipegang oleh A.J. Foyt.

Pada tahun 1964, A.J. Foyt memenangkan 10 dari 13 balapan yang tersedia dan tetap tak terkalahkan sejak saat itu.