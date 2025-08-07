MotoGP Tak Bisa Memiliki Pendekatan F1 Soal Regulasi Teknis

Bos Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio, menekankan perlunya mempertahankan siklus aturan lima tahun sebagai "syarat minimum" demi keberlanjutan kejuaraan, berbeda dengan pendekatan Formula 1.

MotoGP saat ini beroperasi dengan siklus lima tahun, di mana semua tim masuk ke kejuaraan untuk berkompetisi berdasarkan kontrak dan regulasi teknis tetap stabil.

Secara teori, hal ini seharusnya menekan biaya pengembangan. Namun hal itu tidak terbukti karena kemajuan teknologi aero dan perangkat ride-height dalam beberapa tahun terakhir.

Kualitas balapan juga menurun akibat hal ini, dengan pengaturan ulang regulasi untuk melarang perangkat ride-height dan aerodinamika baru akan dilakukan pada siklus aturan baru di tahun 2027.

Di F1, perombakan teknis besar-besaran juga terbatas pada siklus, dengan perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 2026 setelah seri beralih ke aturan ground effect di tahun 2022.

Namun dalam periode regulasi, F1 juga telah melarang beberapa hal, mengubah aturan, dan menutup celah hukum demi kepentingan acara tersebut.

MotoGP dan F1 Berbeda

Dengan Liberty Media sekarang memiliki MotoGP dan F1, para bos tim baru-baru ini ditanya apakah ini adalah sesuatu yang dapat menjadi umum dalam seri roda dua di tahun-tahun mendatang.

"Pada akhirnya, jika Anda mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam membangun pertunjukan ini, pihak yang paling banyak berinvestasi adalah para pabrikan," kata Pavesio.

"Jadi, aturan yang stabil merupakan fondasi yang dibutuhkan untuk terus berinvestasi dan membangun pertunjukan ini.

"Tentu saja, kami telah menjalin kerja sama dengan MSMA untuk menyempurnakan aturan.

"Namun, saya pikir platform lima tahun, setidaknya bagi Yamaha, adalah syarat minimum untuk mencapai keberlanjutan investasi.

"Dan tentu saja, kami semua biasanya terbuka. Saya mencoba mengatakan bahwa kami selalu menjadi rekan kerja ketika kami merancang aturan dan menjadi pesaing ketika kami berada di trek.

"Jadi, kami perlu menjaga semangat ini untuk memastikan kemenangan olahraga ini dan juga apa yang perlu kami investasikan adalah investasi yang berkelanjutan.

"Kami memiliki contoh positif, saya yakin, dalam cara aturan baru ini dirancang, tetapi juga bagaimana konsesi telah diberikan untuk membantu pabrikan mengejar ketertinggalan.

"Jadi, saya sangat berharap kita tidak akan memasuki siklus perubahan yang terlalu cepat karena kita juga perlu menyadari bahwa, ya, ada banyak kesamaan dengan F1 sebagai olahraga.

"Tetapi anggaran yang tersedia untuk mobil dan sepeda motor sangat berbeda."