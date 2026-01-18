Reli Dakar 2026: Benavides Menang setelah Hari Akhir yang Dramatis

Reli Dakar 2026 ditentukan pada hari akhir yang dramatis, dengan Luciano Benavides dari KTM meraih kemenangan atas Ricky Brabec (Honda).

Brabec menuju hari etape ke-13 dan terakhir di Dakar 2026 berkebal keunggulan 3 menit 20 detik atas Benavides, dengan Special Stage 105km jadi penentu.

Benavides finis kedua pada stage tersebut, finis enam detik di belakang rekan setimnya di Red Bull KTM Factory Racing, yang sempat dihukum penalti enam jam pada Minggu pertama reli.

Drama terjadi di 7 km sebelum finis saat Brabec mengalami masalah navigasi, membuatnya finis 3 menit 28 detik dari Canet di posisi kesembilan. Yang lebih krusial, hasil ini juga menyerahkan kemenangan overall ke Benavides.

Tosha Schareina berada di urutan ketiga pada etape tersebut dan finis di urutan ketiga secara keseluruhan, yang berarti dua pembalap Honda berada di podium, yaitu dirinya dan Brabec.

Di belakangnya, Skyler Howes menempati posisi keempat dan Daniel Sanders mempertahankan posisi lima besar dengan selisih lebih dari 90 detik meskipun telah balapan selama tiga hari sebelumnya dengan tulang dada dan tulang selangka yang patah.

Adrien van Beveren berada di urutan keenam, di depan Nacho Cornejo, pembalap Hero tersebut jadi yang teratas di luar KTM dan Honda. Ross Branch, Toni Mulec, dan rookie Preston Campbell melengkapi sepuluh besar.

Beralih ke kategori Ultimate, Nasser Al-Attiyah (Dacia) mempertahankan keunggulan untuk meraih kemenangan Dakar keenamnya dengan selisih 9 menit 42 detik atas Nani Roma (Ford), dengan Mattias Ekstrom, juga dari Ford, finis ketiga, mengungguli rekan satu tim Al-Attiyah, Sebastien Loeb, di posisi keempat dengan selisih 37 detik.

Dua pembalap Indonesia finis 10 besar di kategori Classic

Julian Johan, Compagnie Saharienne, Dakar Rally 2026

Dua pereli Indonesia, Julian "Jeje" Johan dan Shamie Baridwan mengukir sejarah setelah menyelesaikan Reli Dakar 2026 untuk tim Compagnie Saharienne.

Jeje, yang dipasangkan dengan co-driver Prancis Mathieu Monplaisi, menyelesaikan reli di posisi lima overall di kategori classic. Sementara itu Shamie, yang memenangi Stage ke-11, menutup reli di posisi ketujuh.