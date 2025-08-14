Bos F1 Tanggapi Kekhawatiran Pembalap dengan Regulasi 2026

Salah satu perubahan regulasi teknis terbesar dalam sejarah F1 akan terjadi tahun depan, dengan kejuaraan mengambil langkah tak biasa dengan merombak sasis dan Power Unit.

Perubahan besar itu menghadirkan kekhawatiran dari beberapa pembalap F1 yang telah mencoba prototype mobil 2026 di simulator, salah satunya Charles Leclerc dari Ferrari yang merasa mobil generasi baru akan "kurang menyenangkan" untuk dikendarai.

Tapi Domenicali menegaskan bahwa dia "sama sekali tidak" khawatir dengan era baru F1.

"Kita tidak bisa lupa bahwa ada dua pendekatan terkait regulasi baru," ujar Domenicali kepada The Race. "Pertama, pendekatan takis, dan tim memainkan permainan itu..dan ini mengarah pada komentar dan pandangan tertentu.

"Mereka punya tujuan tertentu untuk itu [yang] bukan benar-benar tujuan yang kita yakini, dan itulah yang membuat mereka melayangkan beberapa komentar.

"Yang kedua, karena ini masih dalam tahap evolusi. Saya ingat diskusi nyata yang kami lakukan dengan FIA, tim dan pembalap di awal tahun, itu sudah sangat berbeda hari ini.

"Jadi bahkan sebelum memulai regulasi baru, ada perkembangan hal-hal yang berjalan ke arah yang tepat.

"Dan jika pada awal saya mendengar 'Lift and Coast, Lift and Coast', kini argumen tersebut hampir mereda.

"Mungkin masih ada dalam dua atau tiga situasi, tapi saya cukup yakin bahwa hubungan antara tim dan FIA ada di sana. Karena pada akhirnya, mereka yang perlu memastikan bahwa penyesuaian regulasi ini akan terselesaikan."

F1 perlu membuka pola pikir

Domenicali juga meminta F1 untuk tidak "bereaksi berlebihan" dan membuka pola pikirnya terkait perubahan regulasi yang akan datang.

"Pola pikirnya adalah terbuka untuk memahami apa yang sedang terjadi," lanjut pria Italia itu.

"Saat ini, ada begitu banyak teori yang mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Hal yang benar untuk dilakukan adalah, pertama-tama, tidak bereaksi berlebihan.

"Kita telah melihat dalam pengalaman kita di F1... bahwa terkadang selalu ada pendekatan yang terlalu berhati-hati dan segala sesuatunya berkembang dengan cara berbeda.

"Jadi, saya ingin bilang, mari kita tunggu dan lihat kondisi kita. Jika memang butuh penyesuaian, kita tidak perlu langsung melakukannya.

"Ada waktu menunggu sebentar untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang sedang kita bicararkan.

"Mungkin sudah ada, secara potensial, beberapa tim atau pabrikan yang memikirkan cara mengembangkan mobil, memanfaatkan regulasi baru.

"Jadi pendekatannya akan selalu berdasarkan rasa penasaran. Akan ada perhatian luar biasa pada balapan pertama tahun depan.. tetapi memang benar bahwa kita perlu memberikan waktu dan diskusi yang tepat dengan FIA dan tim, untuk melihat apakah ada hal besar yang kita lewatkan."