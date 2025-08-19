Helmut Marko Sindir Mercedes soal 'Hype' Kimi Antonelli

Konsultan Red Bull Helmut Marko meyakini Mercedes telah membangun "hype" yang tidak perlu seputar Kimi Antonelli jelang debutnya di F1 musim ini.

Antonelli dengan cepat dipromosikan ke F1 setelah keputusan Lewis Hamilton meninggalkan tim pada akhir tahun lalu.

Pebalap Italia itu memulai debutnya di F1 pada usia 18 tahun, dan seandainya ia memenangkan satu dari tiga balapan pembuka, ia akan memecahkan rekor Max Verstappen sebagai pemenang termuda.

Terlepas dari podium pertamanya di Grand Prix Kanada, Antonelli menjalani musim yang sulit bersama Mercedes. Ia hanya mencetak dua poin dari delapan putaran terakhir.

Berbeda dari rekan-rekan rookie-nya, Antonelli menghadapi tugas berat sebagai rekan setim George Russell, yang bisa dibilang menjadi salah satu pembalap paling menonjol di musim 2025.

Tetap saja, ekspektasi untuk Antonelli tidaklah kecil, khususnya karena ia secara luas dipandang sebagai bakat generasional.

Dalam wawancara dengan F1 Insider, Marko menjelaskan bahwa Antonelli dirugikan oleh kurangnya tim junior Mercedes.

"Bedanya, para junior kami pertama kali membalap untuk Racing Bulls dan tidak langsung terpapar tekanan F1," jelas Marko.

"Kami juga tidak menciptakan sensasi di sekitar pembalap muda sebelum mereka berada di mobil F1."

Antonelli butuh “waktu untuk pulih”

Entah kebetulan atau tidak, penurunan performa Kimi Antonelli berbarengan dengan melemahnya daya saing Mercedes.

Upgrade yang diperkenalkan awal musim menempatkan mereka di jalur pengembangan yang salah, membuat W16 sulit dikendarai.

Kimi Antonelli

Pada putaran terakhir di Hungaria, Mercedes kembali ke komponen spesifikasi lama, memberi kedua pembalap lebih banyak feeling dengan mobil.

Marko yakin cuma soal waktu sebelum Antonelli membalikkan keadaan, meski ia tidak mendapat kesempatan membalap dengan tim junior untuk menemukan kembali performanya, seperti yang dialami Liam Lawson di Racing Bulls.

"Maksud saya, mereka [Mercedes] tidak punya tim junior," katanya. "Tentu, saya tidak ingin berkomentar tentang bagaimana hubungan dengan tim lain.

"Antonelli memang pembalap yang sangat cepat, tetapi juga masih sangat muda, dan anehnya, kami berbicara sebentar di hotel di Spa, dan dia bilang dia tidak percaya diri dengan mobilnya dan begitu dia memacu, dia langsung kehilangan kendali.

"Jadi, ini lebih merupakan masalah mental, dan ternyata mobil juga sangat penting dalam masa uji coba, sama seperti mobil kami, dan ketika berhasil, kondisinya jauh lebih buruk.

"Kimi hanya perlu diberi waktu untuk pulih, sama seperti [Liam] Lawson yang menemukan kembali performanya bersama Racing Bulls. Untungnya, Mercedes tidak punya kemewahan tim kedua."