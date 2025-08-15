Hamilton Disarankan Menghubungi Vettel untuk Atasi Masalah di Ferrari

Mungkinkah Sebastian Vettel membantu Lewis Hamilton menemukan kecepatan di Ferrari?

Sebastian Vettel and Lewis Hamilton
Sebastian Vettel and Lewis Hamilton
Lewis Hamilton menjalani fase awal yang sulit di Ferrari, sesulit itu sampai dia secara gamblang menyebut dirinya "tidak berguna" di Grand Prix Hungaria yang memunculkan pertanyaan baru tentang pola pikir dan masa depannya.

Datang ke Ferrari dari Mercedes, pembalap Inggris itu awalnya menggunakan set-upnya sendiri dengan SF-25, tetapi secara bertahap ia mendekati arah yang diambil oleh rekan setimnya, Charles Leclerc, saat etape Eropa dimulai.

Leclerc lebih suka mobilnya dirancang untuk oversteer parah, tetapi hal itu membuat mobil rentan terhadap selip belakang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan degradasi ban yang lebih parah.

Hamilton sendiri menyadari masalah ini dan mengungkapkan di Austria bahwa pendahulunya, Carlos Sainz, butuh "beberapa tahun untuk terbiasa" dengan pilihan tersebut.

Bantuan dari Vettel?

Mantan Mekanik Ferrari, Francesco Cigarini, yakin mengadopsi preferensi set-up Leclerc adalah keputusan keliru untuk Hamilton, mengingat bagaimana Sebastian Vettel kesulitan ketika ia mencoba meniru gaya Leclerc selama mereka bersama pada tahun 2019 dan 2020.

"Leclerc lebih menyukai mobil yang disetel dengan sangat tajam, dengan bagian belakang yang sangat bebas dan membutuhkan banyak feeling," ujarnya kepada Sky Sports Italia.

"Ketika Vettel mencoba meniru set-up itu, ia akhirnya terlihat seperti seorang pemula. Saya pikir itulah yang terjadi dengan Hamilton sekarang."

Cigarini, yang mengalami patah kaki saat ditabrak Kimi Raikkonen di Grand Prix Bahrain 2018, berharap Hamilton akan berbicara dengan Vettel melalui telepon untuk mencari solusi.

"Saya tidak akan terkejut jika Hamilton menelepon Vettel untuk mencoba keluar dari masalah ini."

Seminggu sebelum titik terendahnya di Hungaria, Hamilton dengan tegas menyatakan bahwa ia "menolak" untuk mengulangi kegagalan Vettel dan Fernando Alonso dan berjanji untuk memenangkan gelar juara dunia bersama Ferrari.

Hamilton saat ini berbagi rekor tujuh gelar juara dunia dengan Michael Schumacher, dan gelar kedelapan akan menjadikannya pembalap F1 tersukses.

