Red Bull Mencopot Christian Horner dari Daftar Direktur Tim F1

Christian Horner tidak lagi menjadi Direktur tim Red Bull F1 yang dipimpinnya selama 20 tahun.

Christian Horner, Red Bull
Christian Horner, Red Bull
© XPB Images

Christian Horner telah dicopot dari jabatan direktur tim Formula 1 Red Bull dengan segera.

Dalam pengajuan terpisah kepada Companies House Inggris pada hari Kamis, Red Bull Racing Ltd, Red Bull Technology Ltd, dan Red Bull Powertrains Ltd mengumumkan bahwa Horner telah berhenti menjabat sebagai Direktur.

Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan dalam dokumen tersebut, termasuk alasan di balik kepergiannya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Kepindahan ini terjadi sebulan setelah Horner diberhentikan sebagai kepala tim dan CEO, dengan Laurent Mekies dipromosikan dari tim saudaranya, Racing Bulls, untuk mengambil alih kepemimpinan.

Dalam pesan perpisahan kepada staf tim di Milton Keynes, Horner telah mengklarifikasi pada saat itu bahwa ia "akan tetap bekerja di perusahaan, tetapi secara operasional, tongkat estafet akan diserahkan."

Horner dikabarkan telah memasuki fase Gardening Leave hingga akhir tahun, setelah itu ia bebas mengambil pekerjaan lain.

Tidak jelas apakah pengumuman hari Kamis tersebut mengubah statusnya selain mencabut sisa wewenang operasionalnya. Crash.net telah menghubungi Red Bull untuk klarifikasi.

Horner telah bersama Red Bull sejak didirikan pada tahun 2005 dan membimbing tim tersebut meraih delapan gelar pembalap dan enam gelar konstruktor selama dua dekade memimpin tim.

Ia meraih ketenaran dunia melalui acara Drive to Series di Netflix, terutama karena rivalitasnya dengan koleganya di Mercedes, Toto Wolff.

Posisi jangka panjangnya tampak aman setelah salah satu pendiri Red Bull, Dietrich Mateschitz, memberinya kontrak baru tak lama sebelum kematiannya pada tahun 2022.

Namun, pada awal musim F1 2024, ia terseret kontroversi atas dugaan perilaku tidak pantas oleh seorang karyawan wanita, membuat posisinya goyah.

Ia kemudian dibebaskan dari tuduhan, tetapi hubungan dengan pimpinan baru perusahaan memburuk, yang berpuncak pada pemecatannya setelah Grand Prix Inggris pada bulan Juli.

Red Bull Mencopot Christian Horner dari Daftar Direktur Tim F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia Menyadari Sesuatu usai Menonton Balapan Lamanya
47m ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Czech MotoGP
F1 News
Red Bull Mencopot Christian Horner dari Daftar Direktur Tim F1
1h ago
Christian Horner, Red Bull
MotoGP News
Duet Trackhouse Mendapatkan Fairing Baru Aprilia untuk GP Austria
1h ago
Raul Fernandez, 2025 Czech MotoGP
MotoGP News
Luca Marini Capai Kesepakatan untuk 2026, Diogo Moreira ke LCR?
1h ago
Luca Marini
MotoGP News
Masa Depannya Aman, Jorge Martin Santai Hadapi Sisa 2025
2h ago
Jorge Martin, Marco Bezzecchi

More News

MotoGP News
Luca Marini "Tanpa Batasan" Menuju Paruh Kedua Musim 2025
3h ago
Luca Marini
F1 News
Verstappen Diprediksi Tercecer di Papan Tengah dengan Hamilton
4h ago
Max Verstappen, Lewis Hamilton
F1 News
Leclerc Desak Ferrari Memprioritaskan Posisi Klasemen 2025
6h ago
Charles Leclerc battles George Russell
MotoGP Feature
Akankah Rekor-Rekor Valentino Rossi Dipatahkan oleh Marc Marquez?
7h ago
Valentino Rossi
F1 News
Mercedes Ungkap Peran Bottas yang Tidak Terlihat Kamera TV
8h ago
Valtteri Bottas