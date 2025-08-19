"Itu Hanya Rumor" - Klaim Keunggulan Mesin F1 2026 Mercedes Diragukan

F1 akan memperkenalkan regulasi teknis yang sangat berbeda musim depan.

Perbedaanya tidak hanya dari segi sasis, tetapi juga Power Unit memiliki konsep lebih sederhana, tapi dengan dampak elektrifikasi lebih besar.

Mesin-mesin tersebut juga akan dijalankan dengan bahan bakar ramah lingkungan, memberi penekanan lebih pada pemasok masing-masing tim.

Prediksi yang beredar adalah Mercedes akan kembali memiliki mesin terbaik di 2026.

Wajar saja, The Silver Arrows mendominasi saat F1 terakhir kali melakukan perubahan mesin di tahun 2014.

Para pesaing mereka membutuhkan waktu lebih dari empat tahun untuk memproduksi Power Unit yang mendekati level Mercedes.

Dan bahkan saat itu, keunggulan Mercedes pada sasis cukup signifikan, yang berarti mereka baru tergusur pada tahun 2021.

Sejak 2022, Mercedes, Honda, dan Ferrari secara umum dianggap memiliki Power Unit dengan performa serupa.

Renault mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir, dengan mesin mereka yang mengandalkan Alpine.

Keunggulan Mercedes diragukan

Namun, juara dunia F1 1997 Jacques Villeneuve meragukan Mercedes akan kembali memiliki keunggulan serupa saat mesin baru diperkenalkan tahun depan.

Nico Rosberg on track for Mercedes in 2014

Sebagai catatan, Mercedes sudah memulai proyek pengembangan mesin V6 Turbo-Hybrid beberapa tahun sebelum debutnya tahun 2014.

Alhasil, mereka memiliki prototype mesin yang lebih matang saat akhirnya turun ke trek tahun dibandingkan pabrikan rival.

Ferrari mengalami cacat desain pada mesin mereka di tahun pertama aturan tersebut.

Sementara itu, Red Bull merasa frustrasi dengan Renault karena kurangnya investasi, sehingga mereka tertinggal dari Mercedes selama beberapa tahun.

Namun, Villeneuve ragu situasi itu akan berulang tahun depan karena arsitektur Power Unit kurang lebih masih sama; mesin V6 1.600cc Turbo dengan teknologi Hybrid masih menjadi jantung pacu mobil F1 tahun depan.

Sekalipun mereka memiliki mesin terbaik di 2026, Mercedes masih akan menghadapi perlawanan dari tim pelanggan mereka seperti McLaren.

“Rumor [tentang keunggulan Power Unit Mercedes] didasarkan pada apa yang terjadi di awal era hybrid, di mana Mercedes hadir dengan keunggulan lima tahun atas yang lain,” ujar Villeneuve kepada Vision4Sport.

“Dan setiap kali ada yang mendekati, mereka tinggal menyetelnya sedikit. Mereka sudah punya versi berikutnya yang menunggu di garasi di suatu tempat sampai ada yang menyusul.

“Sekarang semua orang berpikir, mereka pernah melakukannya sekali, sekarang akan sama saja. Saya rasa pabrikan tidak akan terjebak untuk kedua kalinya dengan cara yang sama.

“Sekarang semua orang mengerti unit daya seperti ini. Mereka punya dasar yang kuat. Jadi mengapa Mercedes tiba-tiba bisa membuat lompatan maju lagi?

“Ini bukan teknologi baru. Ini teknologi yang sama yang dibayangkan ulang. Ini bukan prospek yang sama. Tapi mereka hidup dari situ.

“Mereka mungkin punya mesin yang luar biasa, tapi tidak ada cara untuk mengetahuinya sekarang. Itu hanya rumor. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di departemen desain.”