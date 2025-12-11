Dianggap sebagai Unggulan di 2026, Mercedes Enggan Jumawa

Mercedes menegaskan bahwa mereka "tidak terlalu terbawa suasana" setelah diberi predikat favorit awal untuk musim F1 2026.

Regulasi unit daya dan aerodinamika baru akan diterapkan di F1 musim depan, yang dapat menyebabkan perubahan besar di grid.

Pada perubahan regulasi besar sebelumnya - ketika mesin era hybrid V6 diperkenalkan pada tahun 2014 - Mercedes unggul atas rival dan kemudian memenangkan delapan gelar juara konstruktor beruntun antara 2014 sampai 2021.

Bisik-bisik di paddock F1 sudah menyebut Mercedes sebagai tim yang harus dikalahkan bahkan sebelum roda pertama diputar menjelang musim depan.

“Tidak pernah percaya diri,” kata kepala tim Mercedes, Toto Wolff, kepada podcast F1 Beyond The Grid ketika ditanya bagaimana reaksinya terhadap label favorit pra-musim. “Kami adalah orang-orang yang selalu melihat sisi negatif, bukan sisi positif.

“Semuanya dimulai dari musuh di dalam rumah. McLaren telah menjadi tim yang lebih baik tahun ini dengan unit daya Mercedes, jadi jika unit daya tersebut lebih unggul, yang tidak pernah kami rasa berhak untuk katakan, maka Anda harus mengalahkan Williams, McLaren, dan Alpine.

“Sebenarnya, beberapa dari mereka akan memiliki lebih banyak waktu pengembangan di terowongan angin karena mereka tidak berada di posisi yang baik dalam kejuaraan konstruktor. Beberapa akan datang dengan inovasi yang mungkin belum kami lihat, dan seterusnya.

“Jadi, Anda tidak bisa menganggap enteng apa pun, bahkan jika Power Unit Mercedes adalah yang terkuat.

"Selain itu, desas-desus ini selalu berbahaya karena seseorang, di suatu tempat di tim lain, atau pabrikan Power Unit lain, atau pemasok bahan bakar, akan berpikir ‘kami ingin menempatkan kalian dalam posisi favorit, tetapi kami akan datang’.

“Itulah mengapa kami tidak terbawa oleh gosip apa pun yang dibicarakan di salon rambut.”

Mungkinkah dominasi seperti 2014 berulang?

Mercedes will supply McLaren, Williams and Alpine in 2026

Mengingat besarnya skala perubahan regulasi, ada kemungkinan bahwa satu tim dapat mengungguli tim lain dan menikmati keunggulan kompetitif yang besar.

Regulasi F1 2026 telah ditulis sedemikian rupa untuk mencoba mencegah hal ini terjadi, meskipun itu tidak berarti sebuah tim tidak akan berhasil menemukan area abu-abu untuk dieksploitasi.

“Selalu mungkin, pasti selalu mungkin,” kata Chief of Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas.

“Meskipun peraturan tersebut disusun sedemikian rupa untuk mencoba menghindari hal itu, jadi ada beberapa batasan di sana yang membatasi Anda pada cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu.

“Jika itu berjalan dengan baik, kemungkinan seseorang akan mendahului tim lain menjadi lebih kecil. Tetapi siapa yang bisa mengatakan bahwa seseorang belum menemukan celah, belum menemukan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah ditemukan orang lain.”

Ketika ditanya bagaimana perasaan Mercedes menjelang siklus aturan baru, Thomas menambahkan: “Tidak pernah ada musim di mana pada bulan Desember kami tidak berpikir ‘kami tidak memiliki cukup tenaga, kami tidak memiliki cukup reabilitas, dan cara kami berinteraksi dengan semuanya tidak cukup baik dan kami punya waktu tiga bulan untuk memperbaikinya.’

“Mungkin musim ini [2025] adalah musim pertama saya tidak merasa seperti itu, dengan Power Unit saat ini. Tetapi pada umumnya selalu ada sesuatu yang mengejutkan Anda, tepat di menit-menit terakhir.”

Mercedes berada dalam posisi unik karena akan memasok tiga tim pelanggan pada tahun 2026; McLaren, Williams, dan Alpine.

Thomas mengakui bahwa apakah memasok empat tim lebih menguntungkan daripada hanya satu tim - seperti halnya Honda yang hanya akan memasok Aston Martin - tetap menjadi "pertanyaan jutaan dolar".

“Saya pikir, seperti yang telah kami tunjukkan di masa lalu, dengan memiliki lebih dari satu tim, Anda mendapatkan lebih banyak data, Anda mendapatkan lebih banyak informasi, Anda mendapatkan lebih banyak kilometer,” jelasnya.

“Anda memiliki semua mobil itu, Anda memiliki empat kali lebih banyak insinyur, semuanya duduk di sekitar memberi tahu Anda 'Anda dapat melakukan ini lebih baik, Anda dapat melakukan ini lebih banyak dengan cara ini'. Sangat, sangat menguntungkan untuk memiliki semua itu. Tidak selalu terasa seperti itu, tetapi jelas sangat bermanfaat dalam hal membuat produk yang hebat.

“Tetapi sisi lain dari itu adalah kita harus membuat banyak perangkat keras dan kita harus membuat beberapa keputusan lebih awal.” Saya tidak yakin mengambil keputusan lebih awal benar-benar merugikan Anda kadang-kadang, karena Anda bisa mengambil risiko terlalu besar menurut saya. Tapi itu kebalikannya.

“Saya bahkan tidak yakin apakah jumlah yang tepat adalah satu tim, dua tim, tiga tim, atau empat tim. Pasti ada titik ideal di suatu tempat, dan saya pikir mungkin lebih dekat ke empat daripada satu.”