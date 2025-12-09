BREAKING: Helmut Marko Tinggalkan Red Bull di Akhir 2025

Helmut Marko telah menjadi tokoh kunci di Red Bull sejak mereka mengakuisisi Jaguar pada tahun 2005.

Sebagai kepala program junior Red Bull, Marko mengawasi kebangkitan Sebastian Vettel dan Max Verstappen, yang masing-masing memenangkan empat gelar juara untuk tim.

Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, dan Pierre Gasly juga merupakan lulusan program junior Red Bull dan memenangkan balapan di F1.

Setelah Grand Prix Abu Dhabi, muncul rumor yang menyebutkan bahwa itu akan menjadi balapan terakhir Marko bersama tim tersebut.

Berbicara mengenai berita tersebut, Marko mengatakan dalam siaran pers Red Bull: “Saya telah terlibat dalam motorsport selama enam dekade, dan lebih dari 20 tahun terakhir di Red Bull merupakan perjalanan yang luar biasa dan sangat sukses.

“Merupakan waktu yang luar biasa karena saya dapat membantu membentuk dan berbagi dengan begitu banyak orang berbakat. Semua yang telah kita bangun dan capai bersama membuat saya bangga.

“Kekalahan tipis di Kejuaraan Dunia musim ini sangat menyentuh saya dan menegaskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi saya pribadi untuk mengakhiri babak yang sangat panjang, intens, dan sukses ini.

“Saya berharap seluruh tim terus meraih kesuksesan dan yakin bahwa mereka akan berjuang untuk kedua gelar juara dunia lagi tahun depan.”

Kepergian terbaru dari Red Bull

Hengkangnya Marko menandai kepergian profil tinggi di Red Bull yang kembali menjadi sorotan publik.

Christian Horner digantikan oleh Laurent Mekies sebagai Team Principal awal tahun ini, sementara Adrian Newey dan Jonathan Wheatley juga telah meninggalkan organisasi.

Verstappen telah berkomitmen untuk masa depannya bersama Red Bull, tetapi masih terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Mercedes dan Aston Martin.

Merenungkan kepergian Marko, Mekies menambahkan: “Merupakan kabar yang sangat menyedihkan bahwa Helmut meninggalkan kami. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim kami dan seluruh program balap motor Red Bull selama lebih dari dua dekade.

“Oleh karena itu, ini adalah akhir dari babak yang sangat sukses. Kepergiannya akan meninggalkan kekosongan, dan kami akan sangat merindukannya.

“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas dukungannya yang tak henti-hentinya, tidak hanya selama beberapa bulan terakhir, tetapi juga selama masa-masa awal saya di Scuderia Toro Rosso.

“Secara pribadi, Helmut, bersama [CEO] Oliver Mintzlaff, adalah kekuatan pendorong yang membawa saya kembali ke keluarga Red Bull, pertama di Faenza dan kemudian musim panas ini dalam peran saya saat ini di Milton Keynes.

“Helmut adalah seorang pembalap sejati, selalu mendorong kami hingga batas kemampuan, selalu siap mengambil risiko dalam mengejar tujuan kami.”