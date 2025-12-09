Tes F1 Abu Dhabi: Hasil Akhir Sesi di Sirkuit Yas Marina

Jak Crawford dari Aston Martin memuncaki catatan waktu pada tes F1 Abu Dhabi Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi.

Dua hari setelah Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim, tim dan kembali beraksi selama sembilan jam pada hari Selasa, dengan tujuan utama tes ini adalah untuk menguji jajaran ban Pirelli untuk tahun 2026.

Untuk memberikan data yang lebih representatif kepada Pirelli, tim-tim dapat menjalankan mobil-mobil mule car yang memiliki tingkat downforce yang lebih rendah, sesuai dengan karakteristik mobil tahun 2026. Mercedes bahkan sudah menguji coba prototype sayap depan baru pada sesi pagi.

Crawford memuncaki timesheets untuk Aston Martin dengan laptime 1 menit 23,766 detik, menyelesaikan total 119 putaran. Ia mengungguli Paul Aron dari Alpine, yang nyaris mendapatkan kesempatan untuk balapan F1 2026 melawan Franco Colapinto.

Luke Browning melengkapi tiga besar untuk Williams, terpaut tak sampai 0,2 detik dari Crawford. Pembalap Inggris itu menyelesaikan total 129 putaran.

Frederik Vesti menghabiskan sepanjang hari di belakang kemudi Mercedes W15 saat George Russell memutuskan untuk tidak ikut tes. Ia tercepat keempat, di depan Ayumu Iwasa, yang beraksi untuk Racing Bulls.

Kimi Antonelli menyelesaikan 157 putaran, mencatat waktu terbaik keenam hari itu. Berikutnya adalah Pato O'Ward di posisi ketujuh, di depan Ryo Hirakawa dari Haas.

Dino Beganovic memimpin Ferrari di posisi kesembilan, sementara Oscar Piastri melengkapi 10 besar. Lewis Hamilton membalap di sore hari, mencatat waktu tercepat ke-11.

Juara dunia F1 2025, Lando Norris, beraksi untuk McLaren pada pagi hari, menyelesaikan total 71 putaran. Max Verstappen dan Fernando Alonso tidak ikut serta dalam tes tersebut.

Tes F1 Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Laptime Akhir Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Jak Crawford USA Aston Martin Aramco F1 Team 1m23.766s 119 2 Paul Aron EST BWT Alpine F1 Team 1m23.847s 126 3 Luke Browning GBR Atlassian Williams Racing 1m23.920s 129 4 Frederik Vesti DEN Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m24.568s 145 5 Ayumu Iwasa JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m24.925s 121 6 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m25.170s 157 7 Pato O'Ward MEX McLaren F1 Team 1m25.418s 127 8 Ryo Hirakawa JPN MoneyGram Haas F1 Team 1m25.463s 121 9 Dino Beganovic SWE Scuderia Ferrari HP 1m25.720s 122 10 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m26.099s 85 11 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m26.138s 73 12 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m26.142s 71 13 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m26.289s 92 14 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m26.417s 75 15 Carlos Sainz ESP Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m26.454s 76 16 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m26.505s 141 17 Arivd Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m26.419s 139 18 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m26.767s 78 19 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m27.004s 76 20 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m27.433s 144 21 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m27.515s 111 22 Kush Maini IND BWT Alpine F1 Team 1m27.544s 128 23 Stoffel Vandoorne BEL Aston Martin Aramco F1 Team 1m27.743s 108 24 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m27.827s 80 25 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m31.407s 4

