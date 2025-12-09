Tes F1 Abu Dhabi: Hasil Akhir Sesi di Sirkuit Yas Marina

Hasil akhir tes F1 Abu Dhabi hari Selasa di Sirkuit Yas Marina.

Jak Crawford dari Aston Martin memuncaki catatan waktu pada tes F1 Abu Dhabi Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi.

Dua hari setelah Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim, tim dan kembali beraksi selama sembilan jam pada hari Selasa, dengan tujuan utama tes ini adalah untuk menguji jajaran ban Pirelli untuk tahun 2026.

Untuk memberikan data yang lebih representatif kepada Pirelli, tim-tim dapat menjalankan mobil-mobil mule car yang memiliki tingkat downforce yang lebih rendah, sesuai dengan karakteristik mobil tahun 2026. Mercedes bahkan sudah menguji coba prototype sayap depan baru pada sesi pagi.

Crawford memuncaki timesheets untuk Aston Martin dengan laptime 1 menit 23,766 detik, menyelesaikan total 119 putaran. Ia mengungguli Paul Aron dari Alpine, yang nyaris mendapatkan kesempatan untuk balapan F1 2026 melawan Franco Colapinto.

Luke Browning melengkapi tiga besar untuk Williams, terpaut tak sampai 0,2 detik dari Crawford. Pembalap Inggris itu menyelesaikan total 129 putaran.

Frederik Vesti menghabiskan sepanjang hari di belakang kemudi Mercedes W15 saat George Russell memutuskan untuk tidak ikut tes. Ia tercepat keempat, di depan Ayumu Iwasa, yang beraksi untuk Racing Bulls.

Kimi Antonelli menyelesaikan 157 putaran, mencatat waktu terbaik keenam hari itu. Berikutnya adalah Pato O'Ward di posisi ketujuh, di depan Ryo Hirakawa dari Haas.

Dino Beganovic memimpin Ferrari di posisi kesembilan, sementara Oscar Piastri melengkapi 10 besar. Lewis Hamilton membalap di sore hari, mencatat waktu tercepat ke-11.

Juara dunia F1 2025, Lando Norris, beraksi untuk McLaren pada pagi hari, menyelesaikan total 71 putaran. Max Verstappen dan Fernando Alonso tidak ikut serta dalam tes tersebut.

Tes F1 Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Laptime Akhir

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team1m23.766s119
2Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m23.847s126
3Luke BrowningGBRAtlassian Williams Racing1m23.920s129
4Frederik VestiDENMercedes AMG Petronas F1 Team1m24.568s145
5Ayumu IwasaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m24.925s121
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m25.170s157
7Pato O'WardMEXMcLaren F1 Team1m25.418s127
8Ryo HirakawaJPNMoneyGram Haas F1 Team1m25.463s121
9Dino BeganovicSWEScuderia Ferrari HP1m25.720s122
10Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m26.099s85
11Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m26.138s73
12Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m26.142s71
13Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m26.289s92
14Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m26.417s75
15Carlos SainzESPMercedes AMG Petronas F1 Team1m26.454s76
16Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m26.505s141
17Arivd LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m26.419s139
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m26.767s78
19Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m27.004s76
20Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m27.433s144
21Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m27.515s111
22Kush MainiINDBWT Alpine F1 Team1m27.544s128
23Stoffel VandoorneBELAston Martin Aramco F1 Team1m27.743s108
24Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m27.827s80
25Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m31.407s4

