Tes F1 Abu Dhabi: Hasil Akhir Sesi di Sirkuit Yas Marina
Hasil akhir tes F1 Abu Dhabi hari Selasa di Sirkuit Yas Marina.
Jak Crawford dari Aston Martin memuncaki catatan waktu pada tes F1 Abu Dhabi Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi.
Dua hari setelah Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim, tim dan kembali beraksi selama sembilan jam pada hari Selasa, dengan tujuan utama tes ini adalah untuk menguji jajaran ban Pirelli untuk tahun 2026.
Untuk memberikan data yang lebih representatif kepada Pirelli, tim-tim dapat menjalankan mobil-mobil mule car yang memiliki tingkat downforce yang lebih rendah, sesuai dengan karakteristik mobil tahun 2026. Mercedes bahkan sudah menguji coba prototype sayap depan baru pada sesi pagi.
Crawford memuncaki timesheets untuk Aston Martin dengan laptime 1 menit 23,766 detik, menyelesaikan total 119 putaran. Ia mengungguli Paul Aron dari Alpine, yang nyaris mendapatkan kesempatan untuk balapan F1 2026 melawan Franco Colapinto.
Luke Browning melengkapi tiga besar untuk Williams, terpaut tak sampai 0,2 detik dari Crawford. Pembalap Inggris itu menyelesaikan total 129 putaran.
Frederik Vesti menghabiskan sepanjang hari di belakang kemudi Mercedes W15 saat George Russell memutuskan untuk tidak ikut tes. Ia tercepat keempat, di depan Ayumu Iwasa, yang beraksi untuk Racing Bulls.
Kimi Antonelli menyelesaikan 157 putaran, mencatat waktu terbaik keenam hari itu. Berikutnya adalah Pato O'Ward di posisi ketujuh, di depan Ryo Hirakawa dari Haas.
Dino Beganovic memimpin Ferrari di posisi kesembilan, sementara Oscar Piastri melengkapi 10 besar. Lewis Hamilton membalap di sore hari, mencatat waktu tercepat ke-11.
Juara dunia F1 2025, Lando Norris, beraksi untuk McLaren pada pagi hari, menyelesaikan total 71 putaran. Max Verstappen dan Fernando Alonso tidak ikut serta dalam tes tersebut.
Tes F1 Abu Dhabi 2025 - Yas Marina - Laptime Akhir
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Jak Crawford
|USA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m23.766s
|119
|2
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m23.847s
|126
|3
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams Racing
|1m23.920s
|129
|4
|Frederik Vesti
|DEN
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m24.568s
|145
|5
|Ayumu Iwasa
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m24.925s
|121
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m25.170s
|157
|7
|Pato O'Ward
|MEX
|McLaren F1 Team
|1m25.418s
|127
|8
|Ryo Hirakawa
|JPN
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m25.463s
|121
|9
|Dino Beganovic
|SWE
|Scuderia Ferrari HP
|1m25.720s
|122
|10
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m26.099s
|85
|11
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m26.138s
|73
|12
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m26.142s
|71
|13
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m26.289s
|92
|14
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m26.417s
|75
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m26.454s
|76
|16
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m26.505s
|141
|17
|Arivd Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m26.419s
|139
|18
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m26.767s
|78
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m27.004s
|76
|20
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m27.433s
|144
|21
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m27.515s
|111
|22
|Kush Maini
|IND
|BWT Alpine F1 Team
|1m27.544s
|128
|23
|Stoffel Vandoorne
|BEL
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m27.743s
|108
|24
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m27.827s
|80
|25
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m31.407s
|4