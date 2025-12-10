Tsunoda Diibaratkan seperti "Pelaut Mabuk" saat Menahan Norris

Yuki Tsunoda coba memainkan peran penting dalam perebutan gelar F1 2025 antara Max Verstappen dan Lando Norris.

Memulai balapan dengan ban keras, Tsunoda melakukan manuver panjang di stint pertama untuk mencoba mengganggu balapan Norris.

Meskipun mengklaim melalui radio tim bahwa ia "tahu apa yang harus dilakukan", Norris menyalip Tsunoda dengan relatif mudah.

Tsunoda memilih untuk tidak menahan Norris di sektor terakhir, yang akan menghambat pembalap McLaren itu beberapa detik.

Sebaliknya, Tsunoda mencoba bertahan di lintasan lurus DRS yang panjang. Ia bermanuver agresif dan memaksa Norris keluar dari lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Para steward memberikan penalti lima detik kepada Tsunoda karena upaya bertahannya, sementara Norris lolos dari hukuman karena keluar dari lintasan dan mendapatkan keuntungan.

Brundle, yang bertugas sebagai komentator untuk balapan terakhir, sama sekali tidak terkesan dengan gaya mengemudi Tsunoda.

Dalam kolomnya di Sky Sports setelah balapan, Brundle mengakui bahwa komunikasi radio saat itu "hampir mengancam".

“Di mobil Red Bull kedua, Yuki Tsunoda telah menjalani stint yang sangat panjang dengan ban Hard karena mengetahui bahwa suatu saat Norris harus menyalipnya untuk memperebutkan posisi setelah pit stop,” tulis Brundle.

“Saya sebenarnya tidak keberatan dengan sedikit permainan strategis tim, setiap orang memiliki dua mobil untuk digunakan dengan performa kompetitif terbaik mereka, tetapi komunikasi radio 'kau tahu apa yang harus dilakukan' hampir mengancam, ditambah dengan dia diberitahu selisih waktu antara Norris dan Leclerc sebesar 1,4 detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Yuki seharusnya menahan Lando dari tikungan sempit 12 hingga Tikungan Lima di lap berikutnya, itu akan relatif mudah dan sangat efektif.

"Sebaliknya, dia memilih untuk bermanuver di lintasan lurus belakang seperti pelaut mabuk sambil melanggar peraturan, dan akhirnya memaksa Norris untuk menyalip di bagian lintasan yang kotor, yang sebenarnya, keluar dari lintasan.”

“Tsunoda pantas mendapat penalti lima detik atas pelanggaran yang jelas itu, tetapi bagaimana dengan manuver Norris di luar lintasan dan mempertahankan keunggulannya?

"Dia tidak bisa mengembalikan posisi itu karena Leclerc juga telah menyalip Tsunoda. Untungnya bagi Norris, para steward membuat keputusan yang rasional.”

Apa selanjutnya untuk Tsunoda?

Abu Dhabi 2025 adalah balapan terakhir Tsunoda sebagai pembalap Red Bull.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Menjelang akhir pekan di Yas Marina, Red Bull mengumumkan penurunan pangkat Tsunoda menjadi pembalap cadangan untuk tahun 2026, membuka jalan bagi Isack Hadjar untuk bergabung dengan tim.

Hadjar telah menikmati musim debut yang mengesankan bersama Racing Bulls, mencetak podium F1 pertamanya di Grand Prix Belanda.

Red Bull memutuskan untuk mempertahankan Liam Lawson untuk memimpin tim junior mereka pada tahun 2026, di mana ia akan berpasangan dengan Arvid Lindblad.

Tsunoda sekarang harus menunggu hingga 2027 untuk kesempatan lain mendapatkan kursi balap F1.

Potensi kerja sama dengan Toyota - sponsor utama Haas - bisa menjadi jalan cerdas untuk kembali ke grid.

Article continues below ADVERTISEMENT