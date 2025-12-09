Mercedes Mencoba Prototype Sayap Depan 2026 di Tes F1 Abu Dhabi

Mercedes jadi salah satu tim pertama yang menggunakan prototipe sayap depan untuk mensimulasikan aturan baru F1 2026.

Dua hari setelah musim 2025 berakhir, seluruh tim F1 akan kembali beraksi di Sirkuit Yas Marina untuk menguji ban Pirelli 2026.

Untuk memberikan data yang lebih representatif kepada Pirelli, tim-tim menggunakan mobil 'mule'.

Mobil-mobil ini adalah mobil tahun 2025, yang dimodifikasi untuk meniru tingkat downforce tahun 2026.

Semua tim menyetting mobil dengan downforce yang lebih rendah - sebanding dengan yang akan digunakan di Grand Prix Italia - serta ketinggian mobil yang disesuaikan.

Untuk uji coba ini, FIA telah mengizinkan tim untuk menggunakan sayap depan prototipe. Hal ini karena aerodinamika aktif akan menggantikan DRS di F1 mulai tahun 2026.

DRS telah ada di F1 sejak 2011, memberikan kecepatan tambahan di lintasan lurus bagi pembalap saat kualifikasi dan balapan sebagai alat untuk menyalip.

Aerodinamika aktif akan menggantikan ini, yang berarti sayap depan dan belakang akan terbuka di setiap lintasan lurus.

Mercedes' 2026 prototype

Mercedes milik Kimi Antonelli mencuri perhatian pada sesi pagi tes F1 Abu Dhabi, dengan Mercedes memasang sayap depan yang terlihat tidak biasa.

Sayap baru - seperti yang ditunjukkan pada gambar - akan memiliki drag yang lebih kecil lintasan lurus, sehingga memungkinkannya beralih ke konfigurasi downforce yang lebih rendah.

Tentu saja, ini hanyalah konsep untuk mereplikasi level downforce tahun 2026 dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembalap, tim, dan Pirelli tentang cara kerja semuanya.

Tim juga menggunakan velg dengan desain baru, serupa dengan yang direncanakan untuk tahun 2026.

Dengan mobil balap yang memiliki batas kecepatan sekitar 300 km/jam, prototipe yang digunakan Mercedes memungkinkan mereka untuk melampaui batas tersebut.

Mario Isola dari Pirelli menjelaskan pentingnya sistem yang diterapkan Mercedes.

“Berbicara tentang Mode Garis Lurus depan, FIA memberi kesempatan kepada tim untuk mengembangkan sistem yang mereplikasi sistem ini pada sayap depan. Dengan demikian, tentu saja, mereka tidak perlu mematuhi batasan kecepatan,” jelas Isola.

“Ini juga berguna bagi kami karena Anda dapat membandingkan mobil yang berjalan tanpa sistem dengan mobil yang berjalan dengan sistem.

“Ketika kami melakukan uji coba pertama dengan Ferrari menggunakan sistem ini, sangat berguna untuk memahami dan membandingkan uji coba ini dengan semua uji coba lainnya, dalam hal beban dan apa yang kami capai, untuk memahami dan membuat uji coba lainnya lebih representatif.”