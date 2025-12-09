Nomor Balap Lando Norris untuk Musim F1 2026 Dikonfirmasi

Lando Norris mengonfirmasi bahwa ia akan menggunakan nomor 1 pada mobil McLaren-nya saat ia memulai upaya pertahanan gelar juara F1 pada tahun 2026.

Norris baru saja merengkuh gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga dalam Grand Prix Abu Dhabi yang menegangkan pada hari Minggu.

Norris mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull, yang meraih kemenangan kedelapannya musim ini di Yas Marina, dalam perebutan gelar juara dunia hanya dengan selisih dua poin.

Sebagai juara dunia, Norris memiliki pilihan untuk membalap dengan nomor 1, atau tetap menggunakan nomor 4, yang telah ia gunakan sejak debut F1-nya pada tahun 2019.

Norris telah memilih untuk melakukan perubahan, yang berarti ia akan mengambil alih posisi nomor 1 Verstappen musim depan.

"Ini tradisi. Ada alasannya. Ada karena Anda bisa mencoba meraihnya dan Anda bisa bekerja keras untuk mendapatkannya," kata Norris kepada Sky Sports News.

"Kami semua sebagai tim yang berkesempatan memiliki peran di McLaren, atau mobil saya, akan mengenakannya dengan bangga. Semua mekanik saya, teknisi saya, semua orang yang menjadi bagian dari McLaren juga akan mendapatkan pengakuan itu.

"Jadi ini bukan untuk saya, ini untuk mereka juga. Ini kebanggaan mereka, mengetahui bahwa mereka telah bekerja keras dan berupaya keras dalam segala hal sehingga mereka juga bisa berkata 'kami nomor satu'.

"Tidak sekeren ketika Anda mengatakan 'kami nomor empat', jadi mereka akan lebih bahagia daripada saya!"

Verstappen telah menggunakan nomor 1 di mobilnya sejak 2022, tetapi kehilangan hak istimewa tersebut setelah Norris mengakhiri empat tahun kekuasaannya di puncak F1.

Juara dunia empat kali itu telah mengisyaratkan akan mengganti nomornya sepenuhnya.

Nomor pilihan Verstappen adalah 33, tetapi ia mengincar nomor 3 milik mantan rekan setimnya di Red Bull, Daniel Ricciardo.

Sejak F1 memperkenalkan nomor pembalap pribadi mulai musim 2014, Lewis Hamilton menjadi satu-satunya juara dunia yang tidak membalap dengan nomor 1 setelah memenangkan gelar juara dunia pembalap.

Hamilton tetap menggunakan nomor 44 sejak 2014, hanya sekali menggunakan nomor 1 di mobilnya saat latihan Jumat di Grand Prix Abu Dhabi 2018 dan 2019.

"Saya pribadi tidak menyukainya, saya sama sekali tidak menyukainya," jelas Hamilton tentang pilihannya.

"Alasan saya melakukannya adalah karena saya sudah di sini selama enam tahun dan saya ingat ketika tim memiliki nomor satu ketika Jenson memenangkan gelar juara dunia, dan [dia] pindah ke McLaren dan membawa nomor satu itu bersamanya, aneh bahwa McLaren kemudian memiliki nomor satu di mobil.

"Jadi sejak kami menjadi juara dunia, kami tidak pernah memiliki nomor satu di mobil. Dan saya pikir itu akan keren."