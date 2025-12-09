"Sekarang Atau Tidak Sama Sekali" - Ultimatum Leclerc untuk Ferrari di 2026

Charles Leclerc telah memperingatkan Ferrari bahwa 2026 adalah waktu yang tepat untuk memproduksi mobil penantang gelar F1.

Ferrari mengalami musim F1 2025 yang menyedihkan, gagal memenangkan satupun Grand Prix dalam perjalanannya finis keempat di tabel konstruktor, hasil terburuk mereka sejak 2020.

SF-25 ini memang sudah kesulitan sejak awal. Selain kecepatannya secara keseluruhan kurang dibandingkan McLaren, mobil ini juga tidak dapat melaju optimal karena beberapa masalah.

Keausan berlebihan pada plank membuat kedua Ferrari didiskualifikasi dari Grand Prix Tiongkok.

Hal ini memaksa Ferrari untuk bersikap konservatif dalam hal ketinggian berkendara dan pilihan pengaturan mereka hingga peningkatan suspensi mereka tiba di Spa.

Ferrari menikmati beberapa pencapaian gemilang sepanjang tahun, dengan Leclerc finis di podium tujuh kali.

Namun, mereka tergeser dalam urutan teratas karena Red Bull dan Mercedes menikmati kebangkitan setelah jeda musim panas.

Kinerja buruk Ferrari – dan ketidakmampuan mereka untuk memberi Leclerc mobil yang dapat bersaing memperebutkan gelar juara – telah memicu spekulasi baru tentang masa depannya.

Peringatan Leclerc untuk Ferrari

Leclerc telah bersama Ferrari sejak 2019, tetapi belum pernah terlibat dalam perebutan gelar sepanjang musim.

Ferrari memulai tahun 2022 dengan mobil tercepat, tetapi pengembangan yang buruk di tengah musim, kesalahan strategi, dan masalah keandalan membuat Max Verstappen melenggang untuk gelar juara.

Mereka nyaris meraih gelar konstruktor pada tahun 2024, sementara Leclerc menikmati musim paling konsistennya hingga saat ini.

Alhasil, ekspektasi tinggi membayangi Ferrari menjelang tahun 2025, terutama dengan kedatangan Lewis Hamilton.

Tapi, Leclerc justru harus menyaksikan Lando Norris, Oscar Piastri, dan Max Verstappen memperebutkan gelar juara saat ia menutup musim tanpa kemenangan dan hanya tujuh podium.

Setelah tahun mengecewakan lainnya di Ferrari, Leclerc tampaknya harus mempertimbangkan masa depannya setelah musim 2026.

Aston Martin dilaporkan menunjukkan minat yang kuat untuk mengontrak Leclerc untuk tahun 2027.

Berbicara setelah finis di P4 di Abu Dhabi, Leclerc menekankan pentingnya memulai tahun depan "dengan langkah yang tepat".

"Ini sulit, tetapi di saat yang sama, saya pikir seluruh tim sangat termotivasi untuk tahun depan," ujarnya kepada para wartawan di Abu Dhabi.

"Karena ini adalah perubahan yang sangat besar, kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan Ferrari dan sekarang atau tidak sama sekali.

"Jadi saya sangat berharap kami akan memulai era baru ini dengan langkah yang tepat, karena ini penting untuk empat tahun ke depan."