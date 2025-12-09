Masa Depan Marko di Red Bull Dipertanyakan setelah Musim 2025 Berakhir

,

Setelah Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim 2025 pada hari Minggu, penasihat Red Bull, Marko, mengisyaratkan bahwa ia tidak yakin apakah ia akan melanjutkan perannya di tim tersebut di 2026.

Ditanya apakah masa depannya diragukan, Marko mengatakan kepada wartawan di paddock Yas Marina: "Tidak diragukan lagi, tetapi saya akan berdiskusi dan kemudian saya akan melihat apa yang harus saya lakukan.

"Ini adalah [rangkaian] hal yang kompleks dan berbeda. Saya harus memikirkannya dulu, baru kita lihat nanti."

Komentar Marko muncul setelah Max Verstappen dikalahkan dalam perebutan gelar juara dunia F1 2025 oleh Lando Norris dari McLaren dengan selisih dua poin di klasemen akhir.

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam organisasi, meskipun ia tidak mau menjelaskan secara spesifik.

“Helmut sangat luar biasa dalam memberikan dukungannya dalam membantu kami membalikkan keadaan tahun ini,” kata Mekies.

“Tentu saja, ia dan manajemen puncak harus membuat beberapa keputusan sulit tahun ini, dan tentu saja, kami selalu tahu F1 bukanlah lingkungan yang statis.

“Anda selalu menyesuaikan organisasi Anda. Ini berlaku untuk teknis, ini berlaku untuk olahraga, dan sangatlah normal bagi kami untuk meninjau bagaimana kami dapat meningkatkan cara kami beroperasi setiap saat.

“Saya tidak mengatakan itu secara khusus untuk Helmut, tetapi saya mengatakan bahwa secara umum, kami berada di lingkungan di mana kami selalu saling menantang dan mencari langkah selanjutnya, sekecil apa pun dalam upaya bekerja sama.

“Tetapi saya hanya bisa berterima kasih kepada Helmut atas peran yang telah ia mainkan dalam memperbaiki secara fundamental apa yang tampak seperti situasi sulit di pertengahan musim.”

Marko terlibat kontroversi setelah menuduh Kimi Antonelli dari Mercedes sengaja membiarkan Norris menyalip di Grand Prix Qatar baru-baru ini.

Kesalahan Antonelli memberi Norris tambahan dua poin yang menjadi keunggulannya atas Verstappen menjelang akhir musim 2025.

Setelah pembalap Italia berusia 19 tahun itu menjadi sasaran pelecehan daring yang keji, Marko meminta maaf dan mencabut klaim sebelumnya.

Ada apa dengan GP?

Lambiase appeared emotional after Sunday's finale

Suasana emosional menyelimuti pitwall Red Bull setelah bendera finis, dengan teknisi balap Verstappen, Gianpiero Lambiase, terlihat menangis.

‘GP’ dihibur oleh beberapa rekan setim Red Bull, termasuk Marko.

Lambiase mengalami musim 2025 yang sulit karena alasan pribadi dan absen dalam dua balapan di Austria dan Belgia. Simon Rennie ditunjuk sebagai teknisi balap Verstappen untuk kedua balapan tersebut.

Berbicara tentang emosi Lambiase, Verstappen berkata: “Tahun ini sangat emosional. Lupakan hasil tahun ini, saya tidak ingin terlalu detail, tapi memang sulit.

“Tapi saya sangat senang bisa bekerja dengan seseorang yang begitu bersemangat. Tentu saja, dia adalah teknisi balap saya, tetapi saya menganggapnya sebagai teman. Kami telah melewati banyak hal emosional bersama dan meraih pencapaian yang fantastis.

"Saya yakin dia agak emosional setelah bendera itu. Jadi, saya sangat menantikan untuk meninggalkan tempat ini dan bertemu dengannya karena terkadang tidak mudah baginya.

"Saya sangat bangga bisa bekerja dengan seseorang sebaik itu. Sebuah contoh nyata dari seseorang yang pantang menyerah musim ini, bahkan di masa-masa sulit."