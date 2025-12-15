Kesamaan Norris dan Hamilton saat Meraih Gelar F1 Pertamanya

Lando Norris merengkuh gelar juara dunia F1 dengan selisih dua poin atas Max Verstappen dari Red Bull setelah finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang menutup musim 2025.

Dengan demikian, Norris menjadi juara dunia ke-35 dalam sejarah F1 selama 75 tahun dan juara ke-11 yang berasal dari Inggris Raya.

Ini juga menandai gelar juara pembalap pertama McLaren sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008, yang juga meraih gelar pertamanya bersama skuat Woking.

Namun, memenangkan gelar F1 pertama mereka di tim yang sama bukanlah satu-satunya kesamaan yang dimiliki Norris dan Hamilton...

Baik Hamilton maupun Norris memenangkan balapan pembuka musim di Australia pada tanggal 16 Maret.

Baik Hamilton maupun Norris meraih kemenangan kedua mereka musim ini di Monaco pada tanggal 25 Mei.

Baik Hamilton maupun Norris mengalami kecelakaan Grand Prix Kanada.

Baik Hamilton maupun Norris meraih kemenangan Grand Prix Inggris pertama mereka pada tanggal 6 Juli.

Baik Hamilton maupun Norris memastikan gelar F1 perdana mereka di balapan penutup musim.

Saran penting Hamilton untuk Norris

Norris was overcome with emotion as his achievement sunk in

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, mengungkapkan bahwa ia memberikan nasihat kepada Norris menjelang Grand Prix Abu Dhabi yang menentukan gelar juara.

"Saya sangat, sangat senang untuknya," kata Hamilton kepada media setelah balapan. "Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa musim ini.

"Saya mengatakan kepadanya menjelang akhir pekan, teruslah menjadi diri sendiri. Apa yang telah Anda lakukan berhasil, jadi jangan mengubahnya. Hadapi akhir pekan dan fokuslah satu tikungan demi satu tikungan.

"Jelas, itulah yang dia lakukan. Senang melihat pembalap Inggris lainnya memenangkan kejuaraan. Luar biasa untuk olahraga ini. Pertandingan berlangsung hingga balapan terakhir. Apa lagi yang bisa Anda minta?"

Berbicara tentang dukungan Hamilton, Norris mengatakan kepada Channel 4: “Saya tumbuh besar menonton Lewis dan saya sangat menyukai pria itu.

“Saya mengiriminya pesan dan dia mengirimkan beberapa kata bijak, saya rasa pada Kamis malam, setelah makan malam. Hanya untuk mencoba membantu saya sedikit, dan itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai dan hormati.

“Tetapi fakta bahwa saya bisa melihat nama saya di samping namanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena saya tumbuh besar menontonnya, jadi fakta bahwa saya sekarang bisa balapan melawannya dan dia membantu saya di saat-saat tertentu, dia membantu saya melewati momen-momen itu. Saya menyukainya.”