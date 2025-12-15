Norris Berharap Hamilton dan Ferrari akan Bangkit di Musim 2026

Lando Norris mengamankan gelar juara dunia F1 pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi penutup musim, setelah mengungguli Max Verstappen dari Red Bull untuk merebut mahkota juara 2025 hanya dengan selisih dua poin.

Pembalap McLaren ini menjadi orang Inggris ke-11 yang dinobatkan sebagai juara dunia F1, tetapi berharap dapat bersaing lebih ketat dengan juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton, pada tahun 2026.

Hamilton menjalani musim debut yang menyedihkan bersama Ferrari, di mana pembalap Inggris 40 tahun itu gagal naik podium Grand Prix untuk pertama kali dalam karier F1-nya yang gemilang.

Namun Norris memprediksi Hamilton akan bangkit kembali musim depan.

"Kami sudah banyak bertarung. Saya ingin lebih banyak balapan dengan Lewis," kata Norris kepada Sky Sports News. "Jelas, Ferrari jauh lebih kesulitan tahun ini daripada yang diperkirakan semua orang.

"Lewis telah membuktikan dirinya sebagai yang terbaik sepanjang masa. Semua orang tahu jika ada yang bisa bangkit kembali dari tahun-tahun sulit, itu adalah Hamilton, dan saya ingin lebih banyak balapan melawannya.

"Selalu merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa balapan melawan seseorang yang terbaik di dunia. Ada banyak pembalap hebat seperti itu. Ada Fernando [Alonso], Lewis, Max [Verstappen].

"Banyak dari kita yang ingin mengikuti jejak para pembalap hebat ini. George dan Oscar [Piastri] adalah dua di antaranya, dan masih banyak lagi pembalap lain di lintasan.”

A rare on-track battle between Norris and Hamilton in 2025

Norris siap pertahankan gelarnya

Norris menyadari bahwa perubahan aturan F1 berpotensi mengubah urutan kekuatan dan dapat menggusur McLaren dari posisi puncak, tetapi ia merasa siap untuk berjuang mempertahankan gelar juara dunianya terlepas dari siapa pun lawannya.

"Tahun depan, semua orang punya kesempatan," kata Norris. "Semua orang menantikannya.

"Orang-orang ingin merebut mahkota saya, dan saya ingin mencoba mempertahankannya. Dan saya menantikan pertarungan itu."

Namun pertama-tama, pembalap Inggris berusia 26 tahun ini menantikan waktu istirahat di mana ia berencana untuk melepaskan segalanya tentang menjadi pembalap F1.

"Saya akan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya," jawab Norris ketika ditanya tentang rencananya selama liburan musim dingin.

"Semua orang di tim pantas mendapatkan istirahat yang baik. Pekerjaan dimulai lebih awal tahun depan daripada biasanya, hampir tiga minggu lebih awal, jadi liburan akan jauh lebih singkat.

"Hanya ingin pergi ke suatu tempat, menikmati waktu bersama teman dan keluarga. Dan sebelum saya menyadarinya, saat saya berkata 'ini menyenangkan', kita harus kembali berlatih dan bersiap untuk musim depan, tetapi saya menantikan beberapa hari libur yang menyenangkan yang pantas didapatkan semua orang."