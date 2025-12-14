Piastri Yakin Gelar Norris Tidak akan Mengubah Dinamika McLaren

Lando Norris mengamankan gelar F1 pertamanya dengan finis ketiga di belakang Oscar Piastri dan Max Verstappen dari Red Bull pada Grand Prix Abu Dhabi penutup musim.

Pembalap Inggris 26 tahun itu mengungguli Verstappen hanya dengan selisih dua poin, tetapi Piastri adalah pesaing utama Norris hampir sepanjang tahun, setelah memimpin klasemen pembalap selama 15 putaran.

Tapi rangkaian enam balapan tanpa podium membuat Piastri kehilangan kendali atas puncak klasemen saat Norris menikmati momentum dan mengambil alih kejuaraan pada tahap krusial di musim 2025.

Piastri tidak mengharapkan kemenangan Norris akan mengubah rekan setimnya, sementara ia telah menuntut perlakuan yang sama dengan juara dunia yang baru dinobatkan itu musim depan.

“Tidak, saya rasa tidak, saya rasa itu tidak akan mengubah apa pun,” kata Piastri. “Bagi saya, dia jelas memiliki musim yang hebat tahun ini dan juara yang pantas, tetapi dia tetap Lando Norris - bukan berarti dia menjadi Superman.

“Jadi, saya rasa hal-hal tidak akan berubah dengan itu. Saya mengharapkan, tentu saja, keadilan penuh dari tim dan semacam kesetaraan ke depannya dan saya tidak khawatir itu akan berubah sama sekali.

“Tapi ya, saya pikir jelas Lando memiliki musim yang sangat kuat tahun ini dan pada akhirnya melakukan pekerjaan yang lebih baik.”

Apakah harmoni Norris-Piastri akan bertahan?

Terlepas dari persaingan internal tim mereka, Piastri dan Norris secara luar biasa mampu menjaga keharmonisan dan menghindari memburuknya hubungan mereka.

"Saya pikir ini adalah bukti dari cara kami balapan," kata Piastri. "Jelas, tidak mudah untuk memperebutkan Kejuaraan Konstruktor dan Kejuaraan Pembalap dengan dua pembalap yang sangat seimbang. Tetapi pada akhirnya, itu adalah masalah yang kami tahu akan kami hadapi.

"Pada akhirnya, saya pikir ada banyak hal baik yang muncul dari itu. Ya, ada momen-momen sulit dan ketegangan di beberapa waktu, tetapi saya pikir baik Lando maupun saya telah menjadi pembalap yang lebih baik karena saling mendorong hingga batas kemampuan. Terkadang itu tidak nyaman bagi semua orang, tetapi pada akhirnya, ya, itu adalah hal yang baik.

"Kami telah banyak berdiskusi sepanjang tahun, dan saya yakin kami akan berdiskusi lagi di luar musim tentang apa pun yang ingin kami lakukan sedikit berbeda untuk tahun depan.

"Tapi saya pikir pada akhirnya, mereka memberi kami kesempatan sebaik mungkin yang bisa dimiliki tim untuk berjuang secara adil memperebutkan kejuaraan dunia, dan hanya itu yang bisa Anda harapkan."