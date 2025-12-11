Musim 2026 Dianggap Krusial untuk Masa Depan Hamilton di Ferrari

Lewis Hamilton, Charles Leclerc

Juara dunia tujuh kali, Hamilton, menjalani musim pertama yang buruk bersama Ferrari yang membuatnya gagal meraih podium grand prix untuk pertama kalinya dalam karier F1-nya.

Hamilton secara telak dikalahkan oleh rekan setimnya, Charles Leclerc, dan finis hampir 100 poin di belakang pembalap Monako itu, menempati posisi keenam di klasemen kejuaraan dunia.

Ferrari tampaknya berada di jalur yang menanjak ketika Hamilton bergabung dengan tim tersebut, setelah menyelesaikan transfer besar-besaran dari Mercedes musim dingin lalu, tetapi kepindahan impiannya dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk.

Ditanya apa yang akan terjadi jika Ferrari tidak menghasilkan mobil yang kompetitif untuk tahun 2026 setelah musim tanpa kemenangan, Chandhok mengatakan kepada The F1 Show Podcast: “Mimpi itu akan dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk, bukan?

“Foto Lewis di depan rumah Enzo Ferrari, itu adalah pernyataan musim ini dan kami memiliki begitu banyak optimisme berdasarkan bagian akhir musim Ferrari sebelumnya.

"Kami memiliki Sprint Race Cina, dan berpikir 'ini bisa menjadi keajaiban, ini bisa terjadi', tetapi sejak hari Minggu di China semuanya hancur berantakan.

“Leclerc mendapatkan tujuh podium, tidak satu pun untuk Lewis tahun ini. Ada fase setelah jeda musim panas di mana kecepatannya kembali dan dia menyamai Leclerc, lalu kembali menurun. Dari kualifikasi sprint di Belgia, Leclerc mengungguli Lewis 14-2. Itu skor besar di akhir musim.

“Semoga dia akan melakukan reset yang baik dan kembali. Saya pikir ini adalah musim penentu bagi hubungan itu.”

Apa yang perlu ditingkatkan Hamilton?

Kritik terbesar terhadap musim 2025 Hamilton adalah performanya di kualifikasi.

Kesulitan Hamilton dalam satu putaran telah menjadi bahan pembicaraan dalam beberapa musim terakhir di Mercedes, dan berlanjut di musim debut bersama Ferrari.

Pembalap Inggris berusia 40 tahun itu kalah 19-5 dalam duel kualifikasi dengan Leclerc dan mengakhiri tahun dengan tiga kali tersingkir di Q1.

“Satu-satunya hal yang perlu dia perbaiki adalah performa kualifikasinya, karena sisanya hanyalah apakah Ferrari mendengarkan perubahan yang diinginkannya,” kata reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz.

“Seperti yang dikatakan Carlos Sainz ketika masih di Ferrari, Ferrari memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi tim juara.

"Yang tidak ia selesaikan dalam kalimat itu, dan yang tidak pernah Sainz selesaikan, adalah mereka hanya belum melakukan apa yang mereka inginkan, atau mengapa mereka belum melakukannya, atau saya bisa melihat apa yang mereka butuhkan untuk menjadi tim juara tetapi kita belum sampai di sana.

“Jadi mari kita kembali ke poin bahwa mereka memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi tim juara, apakah mereka akan menerima saran Hamilton, atau apakah kekurangan kecil yang dimilikinya, yaitu performa dan kecepatan kualifikasi, terutama di Q3, akan diperbaiki?

“Jika itu berlanjut hingga 2026, maka saya pikir Anda akan melihatnya hanya menyelesaikan kontraknya dengan Ferrari untuk satu tahun lagi.”