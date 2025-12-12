Jack Doohan Alami Tiga Kecelakaan saat Lakoni Tes Super Formula

Mantan pembalap F1, Jack Doohan, mengalami tiga kecelakaan di tikungan yang sama dalam tiga hari beruntun selama tes Super Formula di Suzuka.

Doohan keluar lintasan di Tikungan Degner pada setiap hari dari tiga hari pengujian di sirkuit Grand Prix Jepang dalam uji coba Super Formula tahunan.

Pembalap Australia itu merupakan tambahan menit terakhir untuk susunan pembalap uji coba bersama tim Kondo Racing yang menggunakan mesin Toyota dan diperkirakan akan beralih sepenuhnya ke kejuaraan ini pada tahun 2026.

Doohan mengakhiri hari ketiga pengujian di posisi ke-26 secara keseluruhan dari 34 pembalap dan kesembilan dari 14 pembalap rookie. Pengujian tersebut dipimpin oleh mantan pembalap junior McLaren F1, Ugo Ugochukwu.

Putra dari pembalap MotoGP legendaris Mick Doohan ini berupaya membangun kembali kariernya setelah kehilangan kursi di Alpine F1 kepada Franco Colapinto hanya dalam tujuh balapan di musim rookie-nya awal tahun ini.

Kecelakaan keempat Doohan di Suzuka sepanjang 2025

Insiden terbaru di Suzuka terjadi setelah Doohan mengalami kecelakaan kecepatan tinggi di sesi latihan kedua Grand Prix Jepang pada bulan April.

Alpine mengungkapkan bahwa kecelakaan Doohan disebabkan karena ia gagal mematikan DRS saat memasuki tikungan pertama dengan kecepatan 160 mph.

"Itu kecelakaan yang cukup parah, sesuatu yang mengejutkan saya, dan saya akan belajar darinya. Saya tahu tim memiliki banyak pekerjaan di depan untuk memperbaiki mobil," kata Doohan saat itu.

Doohan, yang tidak mencetak poin dalam enam balapannya untuk Alpine, juga mengalami kecelakaan parah di lap pertama Grand Prix Australia 2025 yang membuka musim.

Pembalap berusia 22 tahun itu dikaitkan dengan peran sebagai pembalap cadangan di tim Haas.

