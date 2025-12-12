Hamilton Membantah Rumor Pensiun setelah Musim 2025 yang Sulit

Lewis Hamilton mencuri perhatian dengan kepindahan sensasional dari Mercedes ke Ferrari musim dingin lalu, menghadirkan ekspektasi tinggi untuk Scuderia dapat kembali bersaing memperebutkan gelar pada tahun 2025.

Namun, Hamilton menjalani musim pertama yang sangat sulit di Ferrari dan menyelesaikan musim F1 tanpa podium Grand Prix untuk pertama kalinya dalam kariernya yang gemilang.

Hamilton kalah telak dari rekan setimnya, Charles Leclerc, yang mencetak tujuh podium dan finis 86 poin dan satu peringkat di depan pembalap Inggris berusia 40 tahun itu di klasemen kejuaraan dunia.

Setelah mengakhiri musim debut Ferrari yang mengecewakan dengan tiga kali beruntun tersingkir di Q1, beberapa pihak mengklaim bahwa Hamilton, yang kerap terlihat murung tahun ini, mungkin akan mengakhiri karier legendarisnya.

Ketika ditanya soal rumor pensiunnya setelah musim 2025 yang sulit, Hamilton menjawab: “Saya tidak akan mengatakan apa pun kepada mereka. Tak satu pun dari mereka yang telah melakukan apa yang telah saya lakukan, jadi mereka bahkan tidak berada di level saya.”

Hamilton menegaskan bahwa ia masih memiliki hasrat yang membara untuk balap dan belum siap untuk menyerah pada mimpinya memenangkan gelar juara dunia kedelapan yang memecahkan rekor bersama Ferrari.

“Ini adalah kecintaan pada apa yang Anda lakukan, ini adalah kecintaan pada balap,” jelasnya. “Saya mendapat dukungan luar biasa dari orang-orang di sekitar saya, para penggemar saya. Ini adalah upaya terus-menerus untuk mewujudkan mimpi itu. Saya masih memiliki mimpi yang saya harapkan dan itulah yang saya perjuangkan.”

Namun, Hamilton mengakui: “Saya tidak sabar untuk menjauh dari semua ini. Setiap minggu, pemotretan dan semua hal semacam itu. Itulah yang saya nantikan suatu hari nanti, tidak harus melakukan semua ini lagi.”

"Dia terjebak karena dia tidak bisa berhenti"

Mantan rekan setim Hamilton di Mercedes dan rivalnya dalam perebutan gelar juara, Nico Rosberg, ikut berkomentar soal masa depan pembalap Ferrari tersebut.

Rosberg, yang telah mengenal Hamilton sejak kecil dan mengalahkannya dalam kejuaraan dunia 2016 sebelum pensiun dari F1, mengatakan kepada Sky Sports News: "Dia sudah menghadapi semua tantangan di dunia. Ini bukan yang terbesar, tetapi ini sangat sulit.

"Dia terjebak karena dia tidak bisa berhenti. Itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Sayangnya, ini mengerikan. Dia adalah yang terhebat sepanjang masa dan ini bukan akhir yang pantas untuk warisan yang luar biasa dan itu menyakitkan baginya.”

Berbicara selama siaran Sky Sports F1 di Abu Dhabi, Rosberg menambahkan: "Saya pikir dia harus melanjutkan. Berhenti sekarang bukanlah hal yang baik.

"Dia baru saja memulai proyek Ferrari ini. Menyerah setelah hanya satu musim tidak akan berhasil.

"Dia harus melanjutkan, mencoba lagi dan berharap dia merasa nyaman dengan mobil tahun depan. Mungkin mobilnya bagus? Mobil tahun ini tidak hebat.

"Yang terpenting adalah regulasi berubah. Itu harapan besarnya. Ini adalah pengaturan ulang. Mobilnya bisa menjadi mobil pemenang tahun depan.

"Dia tiba-tiba bisa merasa jauh lebih nyaman di dalam mobil. Dia belum merasa nyaman tahun ini.

"Kesulitan terbesarnya tahun ini adalah kecepatan kualifikasi. Dalam balapan, ada beberapa momen brilian yang terus kita lihat.

"Hanya kecepatan kualifikasi dan dengan mobil yang sangat berbeda tahun depan, mungkin dia bisa menemukan kembali keajaiban lamanya di kualifikasi."