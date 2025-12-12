Tanpa Pesaing, Mohammed Ben Sulayem Kembali Jadi Presiden FIA

Badan pengatur F1 mengumumkan pada hari Jumat bahwa Mohammed Ben Sulayem, yang mencalonkan diri tanpa lawan, telah terpilih kembali sebagai presiden FIA di Uzbekistan.

Peliknya aturan pemilihan berarti tidak ada kandidat lain yang dapat mencalonkan diri melawan Ben Sulayem, yang akan menjabat sebagai presiden FIA selama empat tahun lagi hingga 2029.

Sejak mengambil alih jabatan presiden FIA dari Jean Todt pada Desember 2021, masa jabatan pria Emirat berusia 64 tahun ini telah diwarnai oleh beberapa kontroversi.

“Terima kasih kepada seluruh Anggota FIA yang telah memberikan suara dalam jumlah yang luar biasa dan sekali lagi menaruh kepercayaan kepada saya. Kita telah mengatasi banyak rintangan, tetapi hari ini, bersama-sama, kita lebih kuat dari sebelumnya,” kata Ben Sulayem.

“Sungguh suatu kehormatan untuk menjadi Presiden FIA, dan saya berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi FIA, bagi olahraga motor, bagi mobilitas, dan bagi Klub Anggota kami di setiap wilayah di seluruh dunia.”

FIA menyatakan bahwa pemilihan tersebut “dilakukan sesuai dengan statuta FIA melalui proses pemungutan suara yang kuat dan transparan, yang mencerminkan fondasi demokrasi federasi dan suara kolektif keanggotaan globalnya.”

Tuntutan hukum menanti

Meskipun pemilihan presiden FIA berjalan sesuai rencana, proses hukum dapat membatalkan hasilnya pada bulan Februari.

Pembalap Swiss, Laura Villars, telah mengajukan gugatan hukum terhadap FIA.

Villars mengklaim bahwa hakim di Pengadilan Prancis "menyatakan bahwa penyimpangan yang diangkat terkait pemilihan presiden harus diperiksa".

Pengacara Villars, Robin Binsard, mengatakan: "Oleh karena itu, kami akan melanjutkan litigasi ini terhadap FIA di hadapan para hakim yang menangani pokok perkara. Sidang pertama dijadwalkan pada 16 Februari 2026.”

Pada saat itu, juru bicara FIA mengatakan: "Pengadilan Prancis telah mengeluarkan keputusannya pada tanggal 3 Desember, yang mengkonfirmasi bahwa pemilihan Presiden FIA akan dilanjutkan pada tanggal 12 Desember di Sidang Umum FIA di Tashkent, Uzbekistan.

"FIA tetap fokus pada Sidang Umum yang akan datang dan berdiskusi dengan klub-klub anggotanya di seluruh dunia mengenai isu-isu penting bagi olahraga motor dan mobilitas otomotif."

Villars dan Tim Mayer dari Amerika terpaksa menarik pencalonan mereka karena tidak mampu mengumpulkan jumlah wakil presiden yang dibutuhkan.

Seseorang harus ditunjuk dari setiap wilayah global FIA, tetapi hanya ada satu orang Amerika Selatan dalam daftar tersebut.

Fabiana Ecclestone, istri dari mantan bos F1 Bernie Ecclestone, sudah mendukung Ben Sulayem.

