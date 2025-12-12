Tim F1 Menyetujui Perjanjian Concorde Baru Sampai 2030

F1 dan FIA telah mengumumkan bahwa semua 11 tim telah menandatangani Perjanjian Concorde untuk lima tahun ke depan.

Pada bulan Maret lalu, telah dikonfirmasi bahwa semua tim dalam olahraga ini, termasuk pendatang baru Cadillac, telah menandatangani Perjanjian Komersial Concorde.

Sekarang, semua 11 tim, F1, dan FIA telah menandatangani bagian Perjanjian Tata Kelola Concorde, menyetujui kerangka kerja untuk kesepakatan lima tahun baru yang akan berlaku hingga akhir tahun 2030.

Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan: "Hari ini adalah hari penting bagi Formula 1. Saat kita merayakan tujuh puluh lima tahun olahraga luar biasa ini, kita bangga menulis babak selanjutnya dalam sejarah panjang dan menakjubkan kita.

"Perjanjian ini memastikan bahwa Formula 1 berada dalam posisi terbaik untuk terus berkembang di seluruh dunia. Saya ingin berterima kasih kepada Presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, dan semua tim atas kolaborasi dan tekad untuk mencapai hasil terbaik bagi seluruh olahraga dalam diskusi kita.

"Kita memiliki banyak hal untuk dibanggakan, tetapi kita juga fokus pada peluang dan potensi menarik untuk Formula 1 di tahun-tahun mendatang."

Mohammed Ben Sulayem, yang telah terpilih kembali sebagai presiden FIA untuk masa jabatan kedua, menambahkan: “Perjanjian Concorde kesembilan mengamankan masa depan jangka panjang FIA Formula One World Championship dan saya bangga atas dedikasi yang telah diinvestasikan dalam proses ini.

"Saya ingin berterima kasih kepada Stefano Domenicali dan timnya atas kolaborasi yang kuat ini, membangun kerangka kerja yang berlandaskan keadilan, stabilitas, dan ambisi bersama.

"Perjanjian ini memungkinkan kami untuk terus memodernisasi kemampuan regulasi, teknologi, dan operasional kami, termasuk mendukung direktur balapan, petugas, dan ribuan sukarelawan yang keahliannya mendukung setiap balapan.

"Kami memastikan bahwa Formula 1 tetap berada di garis depan inovasi teknologi, menetapkan standar baru dalam olahraga global.”

Apa itu Perjanjian Concorde F1?

Perjanjian Concorde F1 adalah kontrak penting yang menguraikan pengelolaan F1 sehari-hari dan berasal dari tahun 1980-an.

Versi terbaru adalah edisi kesembilan dan mengawasi dimulainya siklus peraturan baru untuk F1, dengan peraturan unit daya dan sasis yang dirombak akan diperkenalkan musim depan.

Detail pasti dari Perjanjian Concorde F1 sebagian besar tetap dirahasiakan. Namun, biasanya ini membahas berapa banyak uang hadiah yang diberikan untuk posisi finis kejuaraan dunia, dan juga menguraikan berapa banyak balapan yang dapat diadakan per musim.

Biaya entri F1 dan peraturan batas biaya adalah ketentuan penting lainnya yang termasuk dalam Perjanjian Concorde.

Perjanjian ini harus ditandatangani oleh setiap tim dalam kejuaraan.

