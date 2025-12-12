Helmut Marko Menjelaskan Sebab Kepergiannya dari Red Bull

Red Bull mengkonfirmasi pada hari Selasa setelah Grand Prix Abu Dhabi penutup musim bahwa penasihat Motorsport Dr. Helmut Marko akan meninggalkan posisinya setelah 20 tahun pada akhir tahun 2025.

Pria Austria berusia 82 tahun ini telah menjadi figur penting dalam perjalanan Red Bull menjadi kekuatan yang diperhitungkan di F1, dan bertanggung jawab atas program pengembangan pembalap tim, yang mengorbitkan juara dunia empat kali Sebastian Vettel dan Max Verstappen.

Sebuah pernyataan dari Red Bull mengatakan bahwa Marko telah “memutuskan untuk mundur” tetapi ada laporan tentang perselisihan dengan manajemen puncak.

Salah satu titik permasalahan adalah keputusan Marko untuk merekrut Alex Dunne ke program pembalap Red Bull, bertentangan dengan keinginan CEO Oliver Mintzlaff dan kepala tim Laurent Mekies.

Namun, berbicara kepada televisi Austria, Marko menekankan bahwa ia mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

“Kami mengalami musim yang sulit tahun ini,” jelas Marko. “Terutama di pertengahan musim.

“Kami tertinggal 104 poin di Belanda. Kemudian kami memulai upaya comeback yang benar-benar unik. Tetapi sayangnya, itu tidak berhasil di balapan terakhir. Kami kehilangan kejuaraan dengan selisih dua poin.

“Meskipun comeback ini unik, itu tetap merupakan kekecewaan yang sangat pahit. Itu sangat memukul kami. Bahkan setelah balapan, saya merasa ada sesuatu yang hilang.

“Kemudian saya tinggal di Dubai pada hari Senin. Saat itulah saya membuat keputusan. Bahkan jika kami menang, itu akan menjadi alasan yang baik untuk meninggalkan pekerjaan ini.

”Namun sekarang, jika dilihat dari sudut pandang retrospektif karena kita kalah, itu juga merupakan poin yang bagus.”

Bagaimana Verstappen menanggapi berita itu

Marko mengatakan dia tidak mendiskusikan keputusannya dengan siapa pun sebelum menghubungi Mintzlaff.

“Saya tidak mendiskusikannya dengan siapa pun, tetapi menghubungi Oliver Mintzlaff, manajer yang bertanggung jawab di Red Bull, di Dubai dan bertanya apakah kami bisa bertemu sebentar,” katanya.

“Semacam makan malam perayaan kejuaraan direncanakan. Dan kami bertemu sebelum makan malam.

“Saya mengatakan kepadanya apa yang saya inginkan. Kami berdiskusi sebentar apakah solusi parsial masih mungkin. Saya mengatakan bahwa jika kita akan melakukannya, kita harus melakukannya sepenuhnya.

“Itu terjadi secara ad hoc. Pemegang saham lain dari keluarga Thailand juga hadir. Tetapi semuanya sangat ramah dan berjalan dengan sangat baik.

“Max seharusnya juga ada di sana. Ada beberapa masalah dengan penerbangannya, jadi dia tidak ada di sana.

“Saya meneleponnya keesokan harinya. Itu bukan percakapan biasa. Ada semacam kesedihan di telepon. Dia berkata dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mencapai kesuksesan seperti itu.”