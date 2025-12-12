Honda Beri Teaser Mesin F1 2026 Jelang Kolaborasi Aston Martin

Honda akan kembali sepenuhnya ke F1 musim depan dengan menjadi pemasok unit daya pabrikan untuk Aston Martin.

Pabrikan Jepang itu sebelumnya meninggalkan F1 pada akhir tahun 2021 tetapi melanjutkan hubungan mereka dengan Red Bull melalui kesepakatan dukungan mesin, yang membuat tim Red Bull dan Racing Bulls sama-sama menggunakan mesin Honda hingga akhir tahun 2025.

Namun, dengan Red Bull membangun Power Unit mereka sendiri dengan Ford untuk siklus regulasi teknis 2026, Honda beralih ke Aston Martin yang sebelumnya merupakan pelanggan Mercedes.

You heard it here first. Our soundtrack for 2026 🔊​



​#F1 pic.twitter.com/W44ddc63dM — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) December 12, 2025

Pada hari Jumat, Honda memposting klip pendek di media sosial tentang seperti apa suara unit daya mereka di tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Hubungan antar insinyur saat ini sangat kuat, tetapi harapan saya adalah hubungan ini akan meningkat dan semakin intensif seiring berjalannya proyek,” kata Presiden Honda Racing, Koji Watanabe, baru-baru ini kepada situs web resmi Aston Martin.

“Kesamaan di awal adalah semangat kemenangan ini, dan berbicara dengan Lawrence [Stroll], atau tim kepemimpinan mana pun di Kampus Teknologi AMR, selalu ada perasaan sebagai satu tim. Itu sangat penting, filosofi ‘satu tim’.

“Saat ini, ada insinyur Aston Martin Aramco yang bekerja di HRC Sakura di Jepang, dan insinyur HRC di Silverstone di Kampus Teknologi AMR.

“Kami bekerja sangat erat melalui hubungan ini – ada banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang mengalir di antara organisasi kami.

“[Perbedaan waktu] adalah sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Jepang terjaga dan bekerja sementara Inggris tidur, dan sebaliknya, sehingga proyek ini berjalan maju 24 jam sehari.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saat siapa pun datang bekerja, mereka bisa mendapatkan hasil dan data terbaru yang dikirim dari belahan dunia lain.”

Daftar pemasok tim F1 2026

McLaren - Mercedes

Mercedes - Mercedes

Red Bull - Red Bull Powertrains-Ford

Ferrari - Ferrari

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Williams - Mercedes

Racing Bulls - Red Bull Powertrains-Ford

Aston Martin - Honda

Haas - Ferrari

Audi - Audi

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alpine - Mercedes

Cadillac - Ferrari