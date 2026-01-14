Bisik-Bisik Seputar Potensi Masalah Power Unit Mercedes Terungkap

Mantan pembalap F1 Johnny Herbert mengungkapkan bahwa ia mendengar rumor Mercedes menghadapi masalah awal dengan Power Unit baru mereka untuk tahun 2026.

Setelah finis kedua di kejuaraan dunia konstruktor 2025, Mercedes dianggap sebagai favorit awal menjelang musim 2026 yang akan memperkenalkan perubahan besar pada Power Unit dan Aerodinamika baru.

Namun menurut pemenang Grand Prix tiga kali, Johnny Herbert, persiapan Mercedes untuk musim baru belum sepenuhnya berjalan mulus, berdasarkan informasi yang ia dengar.

"Saya belum mendengar apa pun dari tim mana pun hingga saat ini, tetapi saya mendengar ada masalah dengan Mercedes ketika mereka mencoba memasang unit daya di bagian belakang mobil mereka dan mobil itu tidak menyala," kata Herbert kepada JeffBet.

“Setelah rumor bahwa Mercedes berada di posisi terkuat untuk tahun 2026, tampaknya tidak demikian. Secara umum, suasana tenang dari pabrik, tim-tim fokus dan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Saya yakin akan ada banyak masalah kecil, seperti yang selalu terjadi ketika memasuki tahun baru dengan mobil baru dan aturan baru. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Berbeda ketika mobil diuji di pabrik dan ketika balapan di lintasan.”

Mercedes diyakini menemukan celah dalam peraturan Power Unit 2026 yang memungkinkan mesin mereka menjalankan rasio kompresi lebih tinggi dari yang diizinkan pada suhu balap, yang berpotensi memberi mereka keunggulan dibanding rival.

Russell didukung untuk memperebutkan gelar F1

Terlepas dari masalah yang mungkin dialami Power Unit Mercedes, Herbert telah mendukung George Russell untuk memperebutkan gelar F1, jika ia diberikan mobil yang kompetitif.

Russell meraih dua kemenangan pada tahun 2025 dan menjadi salah satu pembalap yang menonjol musim itu, finis keempat di klasemen kejuaraan dunia, di belakang duo McLaren dan Max Verstappen dari Red Bull.

"George Russell akan sangat penting dalam kebangkitan Mercedes. Mereka ingin kembali berada di barisan terdepan. George juga bisa berkembang dengan didorong oleh Kimi Antonelli," kata Herbert.

"Konsistensi adalah hal utama yang membedakan daya saing mereka saat ini, George sangat konsisten, sedangkan Antonelli tidak. Ini adalah perpaduan yang baik antara pengalaman dan pembalap muda. Pada akhirnya, ini akan menguntungkan mereka berdua.

"George akan menyadari bahwa Antonelli akan berkembang dan mendapat dukungan dari Toto Wolff, tetapi saya pikir dengan mobil yang tepat, George dapat bersaing untuk kejuaraan."