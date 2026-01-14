Prediksi Mengkhawatirkan Verstappen Soal Tes Pertama F1 2026

Max Verstappen telah membuat prediksi yang mengkhawatirkan tentang tes pramusim F1 2026 pertama.

Dalam persiapan menuju perubahan regulasi besar-besaran F1 pada tahun 2026, 11 tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan tes tertutup maksimal tiga hari antara 26-30 Januari di Barcelona.

Tes itu pada dasarnya adalah uji coba untuk memungkinkan tim memperbaiki mobil baru mereka sebelum dua tes pra-musim resmi yang akan disiarkan di televisi pada pertengahan Februari di Bahrain.

Di tengah ketidakpastian dan kekhawatiran akan masalah reabilitas di era baru F1, Verstappen, yang tim Red Bull-nya akan menggunakan unit daya internal mereka sendiri untuk pertama kalinya, tidak mengharapkan banyak aksi di lintasan.

“Tidak satu pun dari kami yang tahu tentang mobil baru atau mesinnya,” kata juara dunia empat kali itu kepada Blick.

“Saya pikir selama tes pertama di Barcelona yang dimulai pada 26 Januari, kami akan menghabiskan lebih banyak waktu di garasi daripada di lintasan.

“Semoga, kita semua akan sedikit lebih bijak setelah dua tes di Bahrain pada bulan Februari.”

Verstappen memasuki musim baru dengan tujuan merebut kembali gelarnya setelah tahun lalu kalah tipis dalam perebutan gelar juara dunia oleh Lando Norris dari McLaren.

Kemenangan gelar pertama Norris mengakhiri dominasi pembalap Belanda itu selama empat tahun di puncak F1.

Verstappen telah mengganti nomor pembalapnya untuk musim 2026 dan akan menggunakan nomor yang sebelumnya digunakan Daniel Ricciardo.

Ia akan memiliki rekan setim baru, Isack Hadjar, yang menggantikan Yuki Tsunoda yang kini menjadi pembalap cadangan.

Daya saing Red Bull akan kembali memainkan peran besar dalam menentukan masa depan Verstappen di F1 dalam jangka panjang.

Meskipun terikat kontrak hingga akhir tahun 2028, kesepakatan Verstappen mencakup klausul keluar dan ia terus dikaitkan dengan tim-tim seperti Mercedes dan Aston Martin selama setahun terakhir.

Masa depan Verstappen diprediksi akan kembali menjadi topik pembicaraan utama dalam beberapa bulan mendatang.

Red Bull akan mengungkap corak mobil mereka untuk musim 2026 pada acara peluncuran tim di Detroit pada Kamis malam.

