Saran untuk Ferrari Agar Kompetitif di Musim F1 2026

Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali telah memberikan beberapa saran kepada Ferrari menjelang musim 2026.

Ferrari menjalani musim 2025 yang buruk setelah tergelincir ke posisi keempat klasemen konstruktor tanpa kemenangan, sementara bintang baru Lewis Hamilton gagal naik podium di musim debutnya bersama tim merah yang mengecewakan.

Ini menandai pertama kalinya dalam karier Hamilton bahwa juara dunia tujuh kali itu tidak finis di tiga besar dalam sebuah grand prix selama musim F1, sementara itu adalah musim tanpa kemenangan pertama Ferrari sejak 2021.

Hamilton memang meraih pole dan memenangkan Sprint Race di Shanghai, dan rekan setimnya, Charles Leclerc, menampilkan beberapa hal positif yang jarang terjadi bagi Ferrari pole yang mengejutkan di Hungaria dan mencapai tujuh podium dalam musim yang suram.

Domenicali, yang merupakan Team Principal Ferrari dari tahun 2008 hingga 2014 dan merupakan bos Scuderia terakhir yang merasakan kesuksesan kejuaraan dunia, mengatakan bahwa mantan timnya "perlu memiliki rencana" dan "energi yang tepat" untuk tahun 2026.

"Saya orang yang positif. Tidak perlu menangis, tidak perlu selalu negatif. Mereka perlu memiliki rencana," kata Domenicali kepada Sky Sports News.

"Saya yakin Fred [Vasseur], Lewis, dan Charles memiliki rencana dan itulah yang penting. Saya pikir penting untuk bereaksi, tidak menyerah dan menjadi hal yang normal untuk berada di posisi keempat dalam kejuaraan."

“Kami ingin Ferrari menjadi tim yang kuat. Mereka pantas berada di posisi yang lebih kuat. Mereka perlu memastikan ada energi yang tepat dan hal yang tepat untuk ditindaklanjuti, karena pada tahun 2026, semua orang membicarakannya, tetapi tidak ada yang tahu di mana posisi mereka sebenarnya.

Jika Anda melihat apa yang terjadi tahun lalu, semua orang sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetaplah pantau terus karena setiap balapan akan ada evolusi.”

Sekarang atau tidak sama sekali untuk Ferrari?

Menjelang perubahan regulasi F1 2026, Leclerc menegaskan bahwa ini adalah "sekarang atau tidak sama sekali" bagi Ferrari untuk memperebutkan gelar juara.

Ketika ditanya apakah ia masih percaya tim Italia tersebut dapat memberinya mobil yang mampu memenangkan kejuaraan, Leclerc menjawab: “Ya, dan tahun depan akan menjadi tahun yang krusial.

"Seluruh tim sangat termotivasi untuk tahun depan, karena ini adalah perubahan besar, peluang besar untuk menunjukkan kemampuan Ferrari. Ini sekarang atau tidak sama sekali, jadi saya sangat berharap kita akan memulai era baru ini dengan langkah yang tepat, karena ini penting untuk empat tahun ke depan.”

"Pada balapan keenam atau ketujuh, saya pikir kita akan memiliki gambaran yang baik tentang tim mana yang akan mendominasi selama empat tahun ke depan."