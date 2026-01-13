Cadillac Ungkap Livery Spesial untuk Tes Privat F1 Barcelona

Cadillac telah mengungkapkan livery khusus yang hanya akan digunakan untuk tes privat di Barcelona akhir bulan ini.

F1 akan menggelar tes tertutup selama seminggu untuk semua 11 tim di Sirkuit Barcelona-Catalunya antara 26-30 Januari, yang menjadi kesempatan pertama tim untuk menjalankan penantang 2026 mereka jauh dari sorotan media dan fans.

Setelah itu, tim akan menuju Bahrain untuk tes pra-musim resmi pada 11-13 dan 18-20 Februari sebelum musim dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Livery tes spesial, yang akan dijalankan oleh Valtteri Bottas and Sergio Perez, ditampilkan di prototype F1 tim di kantor pusat global baru General Motors, gedung Hudson di Detroit, pada hari Selasa.

Names of Cadillac founders and workers feature on the livery

Cadillac mengatakan desain monokrom yang berani ini "berbeda dari corak balap resmi" dan akan membantu menyembunyikan detail aerodinamis mobil F1 pertama tim tersebut.

Desain ini menampilkan nama-nama anggota pertama tim Cadillac F1 dari Amerika Serikat dan Inggris.

“Livery uji coba baru kami merayakan warisan desain Detroit dan kekuatan tim Formula 1 Cadillac global, sambil tetap merahasiakan desain kami,” kata presiden GM, Mark Reuss.

“Uji coba Barcelona hanyalah permulaan - kami tidak sabar untuk membagikan livery balap resmi kami kepada penggemar di seluruh dunia bulan depan.”

Cadillac akan mengungkap corak mobil balap mereka untuk musim 2026 melalui iklan selama Super Bowl pada tanggal 8 Februari.

“Cadillac Formula 1 berkomitmen pada inovasi di dalam dan di luar lintasan. TWG yang berkolaborasi dengan General Motors memungkinkan kami untuk memikirkan kembali norma dan memperkenalkan tim dengan cara-cara baru yang berani,” tambah CEO Cadillac, Dan Towriss.

“Menampilkan corak balap kami selama siaran kejuaraan yang disiarkan secara global menantang konvensi dan membawa Cadillac Formula 1 ke khalayak global.

“Dipadukan dengan corak uji coba edisi khusus ini yang dirancang oleh studio Desain Global GM, kami menghormati warisan otomotif sambil menatap ke depan saat kami membangun menuju musim 2026.”