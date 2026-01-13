McLaren Yakin Kesalahan 2025 akan Membuat Tim Lebih Kuat

McLaren mempertahankan gelar Konstruktor dengan dominan pada tahun 2025, menyamai rekor dengan menguncinya enam putaran sebelum musim berakhir di Grand Prix Singapura.

Berbeda dari tahun lalu, di mana McLaren gagal menduetkan titel konstruktor dengan pembalap, kini McLaren meraih double lewat Lando Norris, yang mengungguli Max Verstappen dari Red Bull dan pembalap McLaren lainnya, Oscar Piastri, dalam pertarungan yang berlangsung sampai balapan penutup musim di Abu Dhabi.

Namun, musim McLaren tidak sempurna.

Skuat Woking mengalami diskualifikasi ganda di Las Vegas dan menyia-nyiakan kemenangan yang sudah pasti di Qatar, kesalahan yang membantu Verstappen tetap dalam persaingan perebutan gelar.

Ada juga beberapa pertanyaan seputar reabilitas setelah Norris mengalami kegagalan teknis di Zandvoort, serta perangkat McLaren setelah beberapa pit-stop yang lambat. Pendekatan tim dalam mengelola persaingan antara kedua pembalapnya juga mendapat sorotan tajam, terutama saat persaingan kejuaraan semakin memanas di paruh kedua musim.

Bos McLaren, Zak Brown, mengakui bahwa kesalahan telah terjadi tahun lalu dalam surat terbuka kepada para penggemar, tetapi menekankan bahwa kesalahan tersebut tidak akan terus diungkit.

"Ada momen-momen menantang di sepanjang jalan, dan kami jelas melakukan beberapa kesalahan yang menguntungkan para pesaing kami - yang penting untuk diakui - tetapi hal-hal ini ditangani dengan cepat dan memberikan pelajaran berharga yang membuat kami lebih baik sebagai sebuah tim," tulis Brown.

"Kami adalah pembalap dan telah cukup lama berada di olahraga ini untuk memahami bahwa hal-hal buruk bisa terjadi, dan itu bagian dari permainan - yang penting adalah bagaimana kita bereaksi dalam situasi ini untuk membantu mendorong kita maju.

"Ketika kita melakukan kesalahan, kita bertanggung jawab. Kita mengatasi situasi sulit secara langsung, terbuka, dan konstruktif, memastikan kita bergerak maju lebih kuat dan lebih selaras.

"Pelajaran yang kami pelajari tahun lalu – dan ada banyak – adalah bagian dari evolusi konstan kami sebagai sebuah tim dan tidak diragukan lagi akan membuat kami lebih siap. Kami adalah tim yang relatif muda, tetapi kami belajar dengan cepat, dan kami bangkit kembali dengan semangat dan tujuan.

"Kejuaraan dimenangkan oleh bagaimana tim merespons di bawah tekanan, dan saya bangga dengan bagaimana kami menangani momen-momen yang lebih menantang tersebut.”

McLaren team principal Andrea Stella and CEO Brown

Menyambut tantangan regulasi baru F1

Terlepas dari tantangan besar yang ditimbulkan oleh perubahan regulasi total untuk tahun 2026, McLaren memasuki era baru F1 dengan penuh percaya diri.

“Kita baru dua minggu memasuki tahun baru, tetapi kita telah mempelajari detail tahun 2026 untuk waktu yang cukup lama, dan ada banyak hal yang dinantikan,” tambah Brown.

“Label Juara bertahan tidak berarti banyak ketika kita semua dihadapkan pada perubahan regulasi.

"Era regulasi baru di Formula 1 akan membawa tantangan baru seiring dengan evolusi lanskap kompetitif, tetapi tujuan kami adalah untuk membangun fondasi yang membawa kami sukses pada tahun 2024 dan 2025 dan mempertahankan standar tinggi yang dibutuhkan untuk bersaing di barisan depan.

“Tidak ada yang dapat memprediksi pada tahap ini bagaimana susunan tim akan terbentuk di balapan pembuka, tetapi Andrea dan tim kepemimpinannya telah bekerja keras di belakang layar untuk waktu yang lama untuk memberi kami peluang terbaik untuk memulai dengan baik.”