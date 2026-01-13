Alpine Berpisah dengan Jack Doohan Menjelang Musim 2026

Jack Doohan, anak dari legenda balap motor Grand Prix, Mick Doohan, memulai debut F1-nya di Grand Prix Abu Dhabi 2024, tetapi ia kehilangan kursinya di Alpine oleh Franco Colapinto setelah hanya enam balapan di musim 2025.

Pembalap Australia berusia 22 tahun itu tetap bersama Alpine sebagai pembalap cadangan, tetapi tim Inggris-Prancis tersebut telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai "kesepakatan bersama" untuk berpisah dengan Doohan agar ia dapat "mengejar peluang karier lainnya".

"Tim Formula Satu BWT Alpine mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan bersama dengan Jack Doohan untuk tidak melanjutkan jasanya sebagai pembalap bersama tim untuk musim Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA 2026 dan memungkinkannya mengejar peluang karier lainnya," demikian bunyi pernyataan tim Alpine.

“Jack menjadi anggota pertama Akademi Alpine yang naik ke kursi balap tim ketika ia melakukan debut Grand Prix-nya di Grand Prix Abu Dhabi 2024.

“Tim ingin mengucapkan terima kasih kepada Jack atas komitmen dan profesionalismenya kepada tim selama empat tahun terakhir, baik di dalam maupun di luar lintasan, dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.”

Doohan dikaitkan dengan kemungkinan bergabung dengan Haas sebagai pembalap cadangan bersama Ryo Hirakawa, dan hampir mencapai kesepakatan untuk beralih ke Super Formula musim depan bersama Kondo Racing, tim yang didukung Toyota.

Semakin eratnya hubungan Toyota dengan Haas dapat membuka pintu bagi Doohan untuk menggabungkan komitmennya di Super Formula dengan peran barunya di F1.

Doohan mengalami tiga kecelakaan yang hampir identik dalam tiga hari berturut-turut selama uji coba debutnya di Super Formula di Suzuka pada bulan Desember.

Selain Doohan, Alpine juga memiliki Paul Aron dan Kush Maini sebagai pembalap cadangan sepanjang tahun 2025.