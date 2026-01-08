Audi Menyalakan Mobil F1 2026 Jelang Debutnya di Kejuaraan

Audi menghidupkan mobil Formula 1 2026 mereka untuk pertama kalinya di markas tim di Hinwil pada tanggal 19 Desember.

Acara tersebut menandai pertama kalinya Power Unit Audi dijalankan saat terpasang di sasis, sebuah langkah kunci menjelang debut pabrikan di bawah peraturan baru Formula 1.

“Penghidupan mesin selalu menjadi momen spesial, tetapi yang satu ini menandai awal yang baru,” kata Mattia Binotto, Kepala Proyek Audi F1.

“Ini adalah hasil nyata dari ambisi kolektif kita dan kerja keras tim kita di Neuburg dan Hinwil.

“Melihat semuanya terwujud untuk pertama kalinya memberikan energi luar biasa pada seluruh proyek. Kita telah membangun fondasi yang kokoh untuk perjalanan panjang yang akan kita lalui, yang ditandai dengan dorongan tanpa henti untuk terus meningkatkan diri.”

Team Principal Jonathan Wheatley menjelaskan pentingnya pencapaian ini.

“Pengaktifan mesin yang sukses ini merupakan tonggak penting yang membuktikan kualitas kerja dan kolaborasi di semua departemen,” kata Wheatley.

“Ini memberi energi kepada seluruh tim dan memberikan fokus yang jelas saat kami mempersiapkan fase pengembangan selanjutnya, termasuk saat pertama kali kami membawa mobil ke lintasan.

“Pencapaian ini membawa balapan pertama kami di Melbourne ke fokus yang tajam, dan kami akan membangun fondasi ini sebagai satu tim yang bersatu.”

Keikutsertaan Audi di F1 menyusul pengambilalihan Sauber, di mana pabrikan Jerman tersebut juga berkomitmen untuk menggunakan unit daya sendiri.

Gabriel Bortoleto dan Nico Hulkenberg akan balapan untuk Audi pada tahun 2026, musim yang bertepatan dengan perubahan besar pada regulasi unit daya dan aerodinamika.

CEO Audi, Gernot Döllner, menggambarkan penyalaan mesin tersebut sebagai momen simbolis bagi seluruh merek.

“Bagi Audi, memasuki Formula 1 adalah bagian penting dari pembaruan merek kami yang berkelanjutan. Tonggak sejarah ini merupakan demonstrasi nyata dari ambisi ‘Vorsprung durch Technik’ kami,” kata Döllner.

“Ini adalah hasil dari kerja tim yang mulus dan pengejaran keunggulan yang tanpa henti. Dengan penyalaan mesin ini, kerja keras tim di Hinwil, Neuburg, dan Bicester kini benar-benar terwujud, menandai awal babak baru yang menarik dalam sejarah motorsport Audi.”

Langkah besar Audi selanjutnya adalah acara peluncuran globalnya di Berlin pada 20 Januari, di mana tim akan mengungkapkan livery balap resminya menjelang tes pramusim pertama di Barcelona pada akhir bulan itu.

