Optimisme Muncul untuk Grand Prix Jerman Kembali ke Kalender F1

CEO Formula 1 Stefano Domenicali mengatakan ia “melihat beberapa tanda optimisme” atas prospek kembalinya Grand Prix Jerman ke kalender dengan “tawaran yang tepat”.

Jerman memiliki sejarah panjang di F1, pertama kali muncul di kalender pada tahun kedua keberadaan kejuaraan pada tahun 1951.

GP Jerman berlangsung secara berturut-turut dari tahun 1961 hingga 2006, bertempat di Nurburgring dan Hockenheimring selama periode tersebut.

Grand Prix Eropa juga pernah diadakan di Jerman pada tahun 1984, 1995-1996, dan 1999-2007.

Grand Prix Jerman terakhir diadakan pada tahun 2019, sementara penampilan terakhir negara tersebut dalam kalender F1 adalah Grand Prix Eifel pada tahun 2020 di Nurburgring.

Sejak saat itu, muncul seruan agar Grand Prix Jerman kembali ke Jerman seiring dengan semakin padatnya kalender F1 di bawah kepemilikan Liberty Media.

Harapan itu kembali muncul dari Stefano Domenicali, yang mengatakan kepada Motorsport Magazin: “Kami terbuka dan siap untuk segala jenis diskusi.

“Saya melihat beberapa tanda optimisme dan saya berharap ini akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang.

“Kami tertarik untuk kembali ke Jerman, tetapi dengan penyelenggara yang tepat dan tawaran yang tepat.”

Kemungkinan kembalinya Grand Prix Jerman ke sana harus dilakukan di Hockenheim, yang baru-baru ini menjalani pembaruan infrastruktur.

Seorang juru bicara Nurburgring mengakui pada Januari lalu bahwa F1 kemungkinan besar tidak akan kembali ke tempat tersebut karena kendala keuangan.

Domenicali menekankan bahwa F1 tidak terburu-buru untuk mengamankan kesepakatan untuk membawa Jerman kembali karena mereka memiliki banyak permintaan untuk balapan yang perlu dipertimbangkan.

“Hal baiknya adalah kami tidak putus asa, karena kami memiliki banyak permintaan dari seluruh dunia,” katanya.

“Jika pasar Jerman tidak menganggap kembalinya ke Formula 1 sebagai prioritas, kita harus menerimanya dan melihat ke depan.”