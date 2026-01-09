Lewis Hamilton Berlatih Motocross Jelang Musim F1 2026

Juara dunia Formula 1 tujuh kali, Lewis Hamilton, melanjutkan persiapan musim 2026 dengan mengendarai motorcross KTM.

Pembalap Inggris ini dikenal sebagai penggemar motor, telah mengikuti berbagai acara track day, bike swap dengan legenda MotoGP Valentino Rossi pada tahun 2019.

Hamilton juga memiliki edisi khusus MV Agusta yang sangat langka, yang sebelumnya dimiliki oleh KTM hingga krisis keuangan baru-baru ini memaksa mereka untuk menjual sahamnya di merek Italia tersebut.

Pembalap Ferrari saat ini dikaitkan dengan kepemilikan tim MotoGP setelah Liberty Media mengakuisisi seri tersebut pada tahun 2024.

Awalnya ia dikaitkan dengan tim Gresini, meskipun tim asal Italia itu berulang kali membantah hal tersebut.

Kemudian pada tahun 2024, Liberty Media mengkonfirmasi bahwa Hamilton telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam tim MotoGP.

Awal tahun ini, Hamilton juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi investor dalam proyek MotoGP KTM saat perusahaan induknya berupaya mengatasi krisis keuangan.

Meskipun hubungannya dengan MotoGP berkurang seiring berjalannya tahun 2025, kecintaan Hamilton pada dunia balap motor tetap kuat.

Di Instagram-nya, Hamilton mengunggah serangkaian foto dirinya mengendarai KTM 250 XC-F spesifikasi 2024.

Hamilton bersiap untuk memulai musim keduanya sebagai pembalap Ferrari, tetapi melakukannya setelah musim terburuknya di F1.

Meskipun ia finis satu posisi lebih tinggi di klasemen kejuaraan dibandingkan tahun 2024 bersama Mercedes, Hamilton tidak memenangkan satu pun balapan dan gagal mencapai podium di grand prix mana pun.

Ini adalah musim tanpa kemenangan ketiganya dalam empat tahun terakhir, dengan Hamilton hampir 90 poin tertinggal dari rekan setimnya, Charles Leclerc, di klasemen kejuaraan.

Ferrari mengakhiri tahun di posisi keempat dalam klasemen konstruktor.