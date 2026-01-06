"Semuanya Jadi Masalah" - Perez Menilai Kiprahnya Bersama Red Bull

Mantan pembalap Red Bull, Sergio Perez, mengatakan “semuanya jadi masalah” saat ia bersama tim tersebut, termasuk ketika mengalahkan Max Verstappen.

Pembalap 35 tahun itu menandatangani kontrak dengan Red Bull untuk musim 2021, setelah menghadapi masa depan yang tidak pasti menjelang akhir tahun 2020 meskipun meraih kemenangan perdana di Bahrain.

Ia kesulitan menyamai level Verstappen pada tahun 2021, tetapi meraih kemenangan untuk Red Bull di Azerbaijan dan finis di posisi keempat klasemen.

Checo lebih konsisten meraih podium pada tahun 2022, menang dua kali dan finis ketiga di kejuaraan, sebelum mengakhiri tahun 2023 sebagai runner-up di belakang juara bertahan Verstappen.

Musim 2024 yang kurang memuaskan, di mana ia hanya meraih empat podium, menyebabkan ia kehilangan kursi di Red Bull.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di Red Bull, “semuanya jadi masalah”

Dalam sebuah wawancara dengan podcast Cracked, Perez mengungkapkan bahwa semua yang dilakukannya "menjadi masalah" di dalam Red Bull, termasuk ketika ia lebih cepat dari rekan setimnya, Verstappen.

"Semuanya, hampir semuanya," jawabnya ketika ditanya apa yang salah selama masa baktinya di tim tersebut.

"Di Red Bull, semuanya menjadi masalah. Jika saya sangat cepat, itu menjadi masalah.

"Karena, tentu saja, itu menciptakan lingkungan yang sangat tegang di Red Bull.

"Jika saya lebih cepat dari Max, itu menjadi masalah. Jika saya lebih lambat dari Max, itu menjadi masalah. Jadi semuanya menjadi masalah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, saya juga banyak belajar, kan? Bahwa, dalam keadaan yang saya alami, alih-alih mengeluh, saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan mendapatkan hasil maksimal."

Perez juga mencatat bahwa “semua orang lupa” betapa sulitnya menjadi rekan satu tim Verstappen saat menilai performanya.

“Kami memiliki tim terbaik. Sayangnya, semuanya berantakan. Kami memiliki tim yang mampu mendominasi olahraga ini selama 10 tahun ke depan, saya rasa.

“Dan sayangnya semuanya berakhir, tetapi saya berada di tim terbaik, di tim yang rumit, kan?

“Karena menjadi rekan satu tim Max di Red Bull sudah sangat sulit, tetapi menjadi rekan satu tim Max di Red Bull adalah pekerjaan terbaik dan terburuk di F1, sejauh ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dan yah, semua orang lupa, kan? Ketika saya tiba di Red Bull, saya mulai mendapatkan hasil, semuanya. Semua orang lupa betapa sulitnya berada di kursi itu.

“Dan saya sangat menyadari apa yang saya hadapi – saya tidak datang ke Red Bull untuk bersaing melawan salah satu yang terbaik.”

Perez digantikan oleh Liam Lawson untuk musim 2025, yang hanya mengikuti dua balapan untuk Red Bull sebelum dikembalikan ke Racing Bulls.

Ia kemudian digantikan oleh Yuki Tsunoda, yang kehilangan posisinya di Red Bull pada akhir musim 2025 yang mengecewakan.

Isack Hadjar akan bergabung dengan Verstappen di Red Bull pada tahun 2026, sementara Perez kembali ke F1 bersama Cadillac.

Article continues below ADVERTISEMENT